Camdaki Kız 82. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız'ın final bölümünde neler yaşanacak? Hayri'nin ölümü Nalan ve Türkan'ın hayatını nasıl değiştirecek? Nalan ve Sedat arasında neler olacak? Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız final bölümü full izleme sayfasına haberimizdeki linkten ulaşabilirsiniz. Camdaki Kız 82. bölüm final izle YouTube!

CAMDAKİ KIZ FİNAL BÖLÜMÜ İZLE (KANAL D)

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nın aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesini konu alan dizisi Camdaki Kız, 82. final bölümü ile ekrana geldi.

CAMDAKİ KIZ 82. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız, final bölümüyle izleyicisine veda etti.

CAMDAKİ KIZ FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 82. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin son bölümünde Laz kızı Hayri'yi bıçaklayarak öldürmüştü.

Camdaki Kız'ın final bölümünde; Laz Kızı Hayri'yi bıçakladıktan sonra teslim olur. Hayri'nin ölümü Nalan, Türkan ve kızları çok sarsmıştır. Nalan, Laz Kızı ve Hayri hakkındaki gerçekleri de öğrenir. Cenazede en büyük yardım ise Sedat'tan gelir ve herkesi şaşırtır.

1 yıl sonra ise Nalan ve Sedat bambaşka bir hayata yol almışlardır.

İkisi yıllar sonra ilk buluşmalarını tekrar yaşar. Bu kez bambaşka iki kişi olarak oturdukları masadan herkesi mutlu eden bir karar çıkar.

Hem Nalan ve Sedat hem de diğerleri için hayat eksikleriyle de olsa yeniden rayına oturmuştur.