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Medya

15 Haziran reyting sonuçları: Camdaki Kız, Yüz Yıllık Mucize, MasterChef Türkiye All Star reyting sıralaması

15 Haziran 2023 Perşembe reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Güldür Güldür, Camdaki Kız, Aldatmak, Yüz Yıllık Mucize, Al Sancak, Gülcemal ve MasterChef Türkiye All Star programı ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Perşembe akşamı en çok ne izlendi? İşte 15 Haziran reyting sonuçları

16 Haziran 2023 Cuma 07:32 - Güncelleme:
15 Haziran reyting sonuçları: Camdaki Kız, Yüz Yıllık Mucize, MasterChef Türkiye All Star reyting sıralaması
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15 Haziran reyting sonuçları; Perşembe akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Perşembe akşamı Kanal D'de sevilen dizi Camdaki Kız final bölümü ile son kez seyirciyle buluşurken, Star TV'de Yüz Yıllık Mucize dizisi final bölümüyle ekrana geldi. ATV'de Aldatmak dizisi de sezon finali ile izleyici karşısına çıktı. TRT1'de Al Sancak, Fox TV'de Gülcemal dizileri yeni bölümleriyle ekranlarda yer alırken, bu akşam TV8'de MasterChef Türkiye All Star'ın ikinci bölümü yayınlandı. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 15 Haziran 2023 reyting sonuçları

15 HAZİRAN 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

15 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Perşembe akşamı yayınlanan programlardan ise Kanal D'de yayınlanan "Camdaki Kız" Total'de reytinglerde birinci sırayı alırken, ikinci sırada Atv'de gösterilen "Aldatmak" dizisi, üçüncü sırada ise TRT1'de yayınlanan "Al Sancak" dizisi yer aldı.

AB'de ise "Camdaki Kız" birinci, "Aldatmak" ikinci ve "Al Sancak" üçüncü sırada yer aldı.

15 Haziran reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

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