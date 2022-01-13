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Dizi

Camdaki Kız bu akşam var mı? Camdaki Kız yeni bölümü ne zaman?

Camdaki Kız yeni bölümü, dizinin takipçileri tarafından heyecanla bekleniyor. Yılbaşı nedeniyle ekranlara ara veren Camdaki Kız'ın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki Camdaki Kız bu akşam var mı? Kanal D yayın akışında dizinin yeni bölümü yerine Yabancı Sinema Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi yer alıyor. Buna göre Camdaki Kız yeni bölümü ne zaman? İşte detaylar...

13 Ocak 2022 Perşembe 17:24 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 17:24
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Camdaki Kız bu akşam var mı? Başrollerinde Burcu Biricik, Enis Arıkan ve Feyyaz Duman'ın yer aldığı dizi, yılbaşı tatili nedeniyle ekranlara ara verdi. Kanal D'nin sevilen dizisini izleyenler "Camdaki Kız neden yok, hangi gün yayınlanacak?" sorularına cevap arıyor. Kanal D yayın akışında bu akşam dizinin yer almaması üzerine yeni bölüm tarihi merak edildi. Peki Camdaki Kız yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte Camdaki Kız 27. bölüm tarihi

CAMDAKİ KIZ BU AKŞAM VAR MI?

Camdaki Kız bu akşam ekranlarda yer almayacak.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Dizilerin yılbaşı tatili nedeniyle çekimlerine ara vermesi nedeniyle Camdaki Kız 27. yeni bölümün 20 Ocak Perşembe akşamı yayınlaması bekleniyor.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Dizinin son bölümünde Melisa'nın yalanı ortaya çıkmış, Gülcihan Selen'in hamile olmadığını öğrenmişti.

Finalde ise Nalan, Cavit'in Sedat'a verdiği görüntüleri izlemiş, hayatının şokunu yaşamıştı.

Camdaki Kız yeni bölümde Nalan'ın izledikleri karşısında ne tepki vereceği belli olacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Jurassic World: Yıkılmış Krallık

22:30 Camdaki Kız

01:45 Yabancı Sinema Jurassic World: Yıkılmış Krallık

03:30 Gelinim Mutfakta

05:30 Küçük Ağa

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