Camdaki Kız neden yok? Camdaki Kız 27. yeni bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı

6 Ocak 2022 Perşembe 10:16 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 10:16

Camdaki Kız bu akşam var mı? sorusu, dizinin takipçileri tarafından sorgulanıyor. Perşembe akşamı Kanal D'de ekrana gelen dizinin son bölümünde Nalan, Sedat ve Melisa'nın görüntülerini izlemiş, şoke olmuştu. Peki Camdaki Kız bu hafta neden yok, Camdaki Kız 27. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Kanal D yayın akışı

CAMDAKİ KIZ BU AKŞAM VAR MI?

Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünün Perşembe akşamı ekrana gelmeyeceği öğrenildi. Hal böyle olunca gözler Kanal D yayın akışına çevrildi.

6 Ocak Kanal D yayın akışında saat 20:00'de Doktor Strange filmi yer alıyor. 22:15'te ise Pasifik Savaşı: İsyan filmi yayınlanacak. Peki Camdaki Kız yeni bölüm neden yok?

CAMDAKİ KIZ NEDEN YOK?

Dizilerin yeni yıl tatiline girmesi nedeniyle ekranlara ara veren Camdaki Kız dizisi, bu hafta da yayınlanmayacak. Enis Arıkan'ın Kovid olması nedeniyle de ara verilen çekimler, vakaların sona ermesiyle birlikte devam edecek.

CAMDAKİ KIZ 27. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız yeni bölümüyle 13.01.2022 Perşembe akşamı Kanal D'de.

Dizinin son bölümünde Melisa'nın yalanı ortaya çıkmış, Gülcihan Selen'in hamile olmadığını öğrenmişti.

Finalde ise Nalan, Cavit'in Sedat'a verdiği görüntüleri izlemiş, hayatının şokunu yaşamıştı.

Yeni bölümde Nalan'ın izledikleri karşısında ne tepki vereceği belli olacak.

KANAL D 6 OCAK YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Asi

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Doktor Strange

22:15 Pasifik Savaşı: İsyan

00:30 Doktor Strange

Camdaki Kız 26. bölüm full izle YouTube!