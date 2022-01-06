Camdaki Kız neden yok? Camdaki Kız 27. yeni bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı

Camdaki Kız bu akşam var mı? sorusu, dizinin takipçileri tarafından sorgulanıyor. Perşembe akşamı Kanal D'de ekrana gelen dizinin son bölümünde Nalan, Sedat ve Melisa'nın görüntülerini izlemiş, şoke olmuştu. Peki Camdaki Kız bu hafta neden yok, Camdaki Kız 27. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Kanal D yayın akışı
Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünün Perşembe akşamı ekrana gelmeyeceği öğrenildi. Hal böyle olunca gözler Kanal D yayın akışına çevrildi.
6 Ocak Kanal D yayın akışında saat 20:00'de Doktor Strange filmi yer alıyor. 22:15'te ise Pasifik Savaşı: İsyan filmi yayınlanacak. Peki Camdaki Kız yeni bölüm neden yok?
CAMDAKİ KIZ NEDEN YOK?
Dizilerin yeni yıl tatiline girmesi nedeniyle ekranlara ara veren Camdaki Kız dizisi, bu hafta da yayınlanmayacak. Enis Arıkan'ın Kovid olması nedeniyle de ara verilen çekimler, vakaların sona ermesiyle birlikte devam edecek.
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız yeni bölümüyle 13.01.2022 Perşembe akşamı Kanal D'de.
Dizinin son bölümünde Melisa'nın yalanı ortaya çıkmış, Gülcihan Selen'in hamile olmadığını öğrenmişti.
Finalde ise Nalan, Cavit'in Sedat'a verdiği görüntüleri izlemiş, hayatının şokunu yaşamıştı.
Yeni bölümde Nalan'ın izledikleri karşısında ne tepki vereceği belli olacak.
KANAL D 6 OCAK YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Asi
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Doktor Strange
22:15 Pasifik Savaşı: İsyan
00:30 Doktor Strange