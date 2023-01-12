Camdaki Kızı 64. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kızı 64. son bölümde Camdaki Kız'ın merakla beklenen yeni bölümünde Feride'nin ölümünü aradaki engellerin kalkması olarak gören Hayri, Nalan'ı geri ister. Annesinin ölümüyle yıkılan Nalan ise Hayri ile kavga eder. Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız son bölüm izleme sayfasına haberimizdeki linkten ulaşabilirsiniz. Camdaki Kızı dizi 64. bölüm full izle!

CAMDAKİ KIZI DİZİ 64. BÖLÜM FULL İZLE!

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği Camdaki Kız dizisi, izleyici tarafından her Perşembe reytinglerde zirvede yer alıyor.

CAMDAKİ KIZ 64. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız, her hafta perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ 64. BÖLÜM ÖZETİ

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 64. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Camdaki Kız'ın merakla beklenen yeni bölümünde Annesi Feride'yi kaybeden Nalan adeta yıkılıyor.

Nalan, Feride'nin öldüğüne inanmakta zorlansa da bir noktada kabul etmek zorunda kalır.

Feride'nin ölümünü fırsat bilen Hayri, Nalan'la yeniden birlikte olmak için harekete geçiyor. Ancak Hayri, Nalan'ın sert tavrı ile karşılaşıyor.

Annesinin ölümüyle yıkılan Nalan, Feride'yi kaybetmiş olsa da Feride'nin kendisi için istediklerini yapmak konusunda kararlıdır.

Nalan ise teselliyi Muzo'dan görür. Nalan'a en büyük destek yine Muzo'dan gelirken; Hayri, Nalan'dan istediği cevapları alamadıkça sınırları daha da zorlar.

Nalan'ın sonradan ortaya çıkan babası Metin ise Nalan'la görüşmeye devam etmeye kararlıdır. Metin, kızına kavuşmak için hamle yapar.

Öte yandan konağa gelen Hayri, kapıda Sedat ile karşılaşır.

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