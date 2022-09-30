Camdaki Kız'ın 50. bölümü izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Kanal D'nin gerçek hayattan uyarlanan dizisi Camdaki Kız'ın ekrana gelen son bölümünde Muzo, Nalan ve Hayri arasında bir şey olduğundan şüphelenir. Muzo gerçeği öğrenecek mi? Nalan, Hayri ile ilgili duygularını nasıl bastıracak? Camdaki Kız 51. Bölüm fragmanı yayınlandı. Camdaki Kızı dizi 50. bölümü full izlemek isteyenler için Kanal D ve Youtube bağlantıları haberimizde.

CAMDAKİ KIZI DİZİ 50. BÖLÜM FULL İZLE (YOUTUBE)

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği iddialı dizi Camdaki Kız, izleyici tarafından her Perşembe reytinglerde zirvede yer alıyor. Camdaki Kızı dizi 48. bölüm full izle YouTube!

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE (50.BÖLÜM) KANAL D

Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

CAMDAKİ KIZ 51. BÖLÜM FRAGMANI | "GİT DİYORUM SANA!"

Nalan yaşadığı hayattan ve Sedat'ın söylediği yalanlardan bıkmıştır. Artık daha fazla dayanamaz. Hayri'den kaçarken aslında bir noktada Hayri'ye daha çok yaklaşmaktadır. Hayri ve Nalan bahçede sarılırken onları Muzo görür! Muzo gerçeği açıklayacak mı?

CAMDAKİ KIZ 50. BÖLÜM ÖZETİ



Hapishane'den çıkan Sedat, günlük hayatına adapte olmaya çalışırken sürekli Nalan ile tartışır.

Sedat'ın geri dönüşü, hem Selen hem de Feride'nin sarf ettiği sözler Nalan'ın Hayri ile ilgili duygularını bastırmasına sebep olur.

Sedat'ı Alp'ten özür dilemesi için Cana ile yaşadıkları eve götüren Rafet; şirkette yaptığı toplantıda da Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın artık Selen'e devredildiğini açıklar.

Muzaffer ise şirketteki yönetim kurulu başkanlığını Selen'e bırakır.

Diğer yandan Rafet, Gülcihan'dan boşanmak için ilk adımı atıyor. Rafet, Gülcihan'dan boşanmaya kararlıdır ve boşanma protokolünü imzalatır.

Billur ile Nalan ise Sedat'ın dönüşünü kutlamak için dışarıda bir eğlence planlar.

Sedat'ın dönüşü Nalan ve Hayri yakınlaşmasını nasıl etkileyecek?

NALAN BÜYÜK BIR ÇIKMAZIN IÇINDE!

Feride, Nalan ile Hayri arasındaki ilişkiden şüphelenmeye başlar. Bu sırada Sedat, Cana'ya aralarındaki yasak aşktan doğacak olan çocuğa babalık yapmayacağını söyler.

Cana'nın kocası ise Rafet'in üzerine oynamaya başlar. Tüm bunlar olurken Feride Nalan'ı sıkıştırmaya devam eder.

Feride, kızının kocası ile arasını düzeltmek için planlar yapar. Hayri'ye nispet olsun diye Sedat ile Nalan'a randevu ayarlar.

NALAN, HAYRİ'Yİ KISKANDIRMAYA ÇALIŞIYOR

Feride, Nalan'ın Hayri'den uzak durması için yeni planlar yaparken, Hayri ise Nalan'ın Sedat'la arasının düzeltmesini kabullenemez.

Muzo, Sedat ve Nalan ile gittiği bir eğlence mekanında Nalan'ın Hayri ile tartıştığını görür. Muzaffer, Nalan ile Hayri arasındaki ilişkiyi anlayacak mı?

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