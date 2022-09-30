29 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Aldatmak, Camdaki Kız, Mahkum reyting sıralaması

29 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe akşamı ATV'de Aldatmak, Kanal D'de Camdaki Kız, Star TV'de Duy Beni, Show TV'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Fox TV'de Mahkum dizileri yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıktı. Peki Perşembe reyting sonuçları nasıl şekillendi? İşte 29 Eylül 2022 Perşembe reyting sıralaması

29 EYLÜL 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor.

29 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor.

Geçen hafta Perşembe akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de 1.sırada TRT1'de izleyiciyle buluşan "Türkiye-Lüksemburg UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması", 2. sırada ATV'de ilk bölümü ekrana gelen "Aldatmak", 3.sırada Show TV'de yayınlanan "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Türkiye-Lüksemburg UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması", 2.sırada Kanal D'de yayınlanan "Camdaki Kız" 3.sırada TV8'de ekrana gelen "Masterchef Türkiye", ATV'nin yeni dizisi "Aldatmak" 7. sırada yer aldı.

29 Eylül reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.