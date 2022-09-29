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Dizi

Duy Beni 13. Bölüm full izle! Duy Beni 13. son bölüm izle reklamsız!

Duy Beni 13. Bölümüyle izleyenleri şaşırtan olaylara sahne oldu. Başrollerinde Berk Hakman, Ege Kökenli, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Murat Daltaban gibi isimler yer aldığı Duy Beni 13. bölümde mahalleye yeni taşınan 'Derviş Demir' adındaki bir adam, getirdiği sırlarla Kanat'ın ailesinin de düzenini bozacaktır. Peki kimdir bu adam? İşte Duy Beni 13. bölüm full izleme bağlantısı ve son bölümde yaşananlar.

29 Eylül 2022 Perşembe 20:45 - Güncelleme:
Duy Beni 13. Bölüm full izle! Duy Beni 13. son bölüm izle reklamsız!
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Duy Beni 13. bölümüyle ekrana geldi. Star Tv'de yayınlanan dizinin yönetmenliğini Ali Balcı üstlenirken, senaryosunu Makbule Kosif ele alıyor. Duy Beni 13. BölümdeEmine'nin intiharı özellikle Dağhan'ın ruhunda derin yaralar açarken, okula yeni bir öğrenci başlar. Ateş! Ateş'in Ekim'le yakınlaşması Kanat ile onu karşı karşıya getirir. Duy Beni 13. Bölüm izleme bağlantısı ve son bölümde yaşananlar... Duy Beni 13. bölüm full izle tek parça!

DUY BENİ 13. BÖLÜM FULL İZLE!

"Duy Beni" merak uyandıran hikayesi ve güçlü kadrosuyla Perşembe akşamı Star'da!

DUY BENİ 13. BÖLÜM KONUSU

Aradan bir ay geçmiş ve Gerçek Koleji'nde hayat bu kez bambaşka akmaya başlamıştır. Emine'nin intiharı özellikle Dağhan'ın ruhunda derin yaralar açarken, okula yeni bir öğrenci başlar. Ateş!

Sırlarıyla beraber okula gelmiş ve birçok kişinin de hayatını şimdiden değiştirmiştir. Özellikle Ekim'le yakınlaşması Kanat ile onu karşı karşıya getirir. Kanat, ilk kez hissettiği kıskançlık duygusu içindeyken, kendisine kurulan büyük oyundan habersizdir.

Aynı anda mahallede de "Derviş Demir" rüzgarı eser. Bir kahraman olarak mahallenin özellikle de Neşe'nin kalbine girecek bu adam getirdiği sırlarla Kanat'ın ailesinin de düzenini bozacaktır. Kimdir bu adam? Mahalleye neden taşınmak istemiştir?

Tüm bu sorular cevap ararken, okuldaki bazı kız ve erkek öğrencilere gelen bir mesaj yeni bir sırrın da kapılarını açar. Gerçek Koleji'nde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır!

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