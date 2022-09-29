Mahkum 27.bölüm izle full HD tek parça! Mahkum 27. son bölüm full izle!

FOX TV'de ekrana gelen Mahkum, 27. bölümüyle fırtınalar estirdi. Mahkum 27. bölümüyle izleyenlere aksiyon ve heyecan dolu anlar yaşattı. Başrollerinde Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu'nun yer aldığı Mahkum dizisinin son bölümünde Fırat, Barış'ın ve mahkumların saklandığı yeri bulup deşifre edebilecek midir? Mahkum 27.bölüm izle full HD tek parça!

MAHKUM 27.BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA!

Mahkum son bölümde Fırat ile Giryan arasında romantik dakikalar yaşanıyor... Mahkum 27. Bölümde neler yaşandı? İşte son bölüm özeti...

MAHKUM 27. BÖLÜM ÖZETİ

Mahkum dizisinin son bölümünde herkesin beklediğinin aksine bir eylem gerçekleştiren Barış, Büge'nin çocukların tedavisi için harcayacağı tüm mücevherleri kucağına bırakır.

Elindeki bombayla öylece kalan Büge, büyük kararsızlık içindedir. Bu çalıntı mücevherleri kullansa suçlu duruma düşüp Fırat'a ihanet edecek, kullanmasa çocukların hayatı tehlikeye girecektir.

Tüm bunlar olurken Barış'ın planı ise bambaşkadır. Bu eylem aslında Büge için bir güven testidir. Büge, Barış'ın yolundan gidip aşağı inmeyi hak edecek midir?

Diğer yandan Eylül Büge'ye silah doğrultuyor. Bunu öğrenen Barış, Eylül'e nasıl tepki gösterecek?

Mahkum 27. Bölümde tüm şüphelerini netlemeye başlayan Fırat, Barış'ın en büyük destekçisi olarak gördüğü Dadaloğlu'nu gözaltına alır. Tüm derdi Barış ve mahkum ordusunun nerede saklandığını bulmaktır.

Bir yandan Dadaloğlu'nu sorgularken bir yandan da dışarıda kalan Fukara'nın peşine düşer. Fırat, Barış'ın ve mahkumların saklandığı yeri bulup deşifre edebilecek midir?

MAHKUM OYUNCULARI

Fırat Bulut (Onur Tuna)

Savaş Yesari (İsmail Hacıoğlu)

Barış Yesari (İsmail Hacıoğlu)

Büge Yesari (Melike İpek Yalova)

Sasha (Hayal Köseoğlu)

Cem Söküt (Fukara)

Erdal Küçükkömürcü (Dadaloğlu)

Seda Türkmen (Ayşe)

Gökçe Eyüboğlu (Giryan)

Mine Kılıç (Defne)

Nazlı Bulum (Eylül)

Mehmet Bozdoğan (Mami)

Sarp Aydınoğlu (Zeyat)