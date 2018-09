Çocuklar Duymasın 51.yeni bölüm fragmanı Çocuklar Duymasın son 50.bölüm izle Kanal D’de! Sevilen ve ilgiyle takip edilen Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki merak ediliyor. Heyecanın bir an eksik olmadığı Çocuklar Duymasın 50.bölümde Havuç kız istemeye gidiyor. Her hafta Çarşamba saat 20.00’da izleyicisine merhaba diyen Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanları an be an takip ediliyor. Haluk ve Meltem için büyük gün sonunda gelip çatmıştır. Oğulları Havuç için kız istemeye gidecek olan aile oldukça heyecanlıdır. Karadenizli ailenin evine bir otobüs dolusu insanla giden Haluk ve Meltem’i kız evinde büyük bir sürpriz beklemektedir. Çocuklar Duymasın son bölümde ise Havuç’un yeni bir işi olduğunu öğrenen Rıza, Haluk ve Meltem’e artık Simay’ı istemeye gelebileceklerini söyler. Haluk ve Meltem, Karadenizli aileye kız istemeye gitmek için hazırlıklara başlar. Ancak bilmedikleri bir şey vardır. Haluk ve Meltem istemeye çekirdek aile gideceklerini zannederken, çevrelerindeki herkes istemeye gelmek için hazırlık yapmaktadır. Öte yandan Vedat Milor’un başlattığı “ Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur?” tartışması başta Haluk ve Meltem olmak üzere herkesi ikiye ayırır. İşte sevilen dizi Çocuklar Duymasın son bölümde yaşananlar star.com.tr'de...

Çocuklar Duymasın 51.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizdeki yerini alacaktır.

ÇOCUKLAR DUYMASIN 50.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

ÇOCUKLAR DUYMASIN 50. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Haluk ve Meltem için büyük gün sonunda gelip çatmıştır. Oğulları Havuç için kız istemeye gidecek olan aile oldukça heyecanlıdır. Karadenizli ailenin evine bir otobüs dolusu insanla giden Haluk ve Meltem’i kız evinde büyük bir sürpriz beklemektedir. Başlarına geleceklerden habersiz olan Havuç ve Simay ise sözlenecek olmanın mutluluğunu yaşamaktadır. İsteme törenine davetli olmayan ama atmosferi çok merak eden Hüseyin, Şükrü, Kadriye ve Hatice ise gizli gizli izlemek için Karadenizli ailenin evinin bahçesine gelir. Ancak içeride olup biteni gizlice öğrenmeye çalışırken evin hırçın köpeğine yakalanırlar. İsteme töreni hem evin içinde hem de evin dışında yaşananlarla bir birinden komik anlara sahne olur.

ÇOCUKLAR DUYMASIN 49. BÖLÜM ÖZET

Havuç’un yeni bir işi olduğunu öğrenen Rıza, Haluk ve Meltem’e artık Simay’ı istemeye gelebileceklerini söyler. Haluk ve Meltem, Karadenizli aileye kız istemeye gitmek için hazırlıklara başlar. Ancak bilmedikleri bir şey vardır. Haluk ve Meltem istemeye çekirdek aile gideceklerini zannederken, çevrelerindeki herkes istemeye gelmek için hazırlık yapmaktadır.

Öte yandan Vedat Milor’un başlattığı “ Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur?” tartışması başta Haluk ve Meltem olmak üzere herkesi ikiye ayırır. Menemen tartışması büyürken, birbirinden komik anlar yaşanır.

ÇOCUKLAR DUYMASIN KONUSU

Sert, aslında ne kadar duygusal olsa da duygularını göstermekten kaçınan, anti romantik, kıskanç Taş Fırın erkeği Haluk ile modern, kariyerinin zirvesinde olan ve romantizm beklentisinden hiç vazgeçmeyen Meltem’in evlilikleri, dostlarıyla ilişkileri, iş hayatları ve ev içi küçük problemleri her zamanki gibi ön plandadır. Artık çocuklar büyümüş ve her ikisi de evden gitmiştir. Ancak Haluk ve Meltem, Emine ve Emine’nin kayınvalidesi Kükrek Kadriye sayesinde hiç yalnız kalmazlar. Kükrek Kadriye, her gün Emine’yle birlikte Haluk ve Meltem’in evine gelmekte, bu nedenle evde çok renkli durumlar ortaya çıkmaktadır. Dominant teyze Gönül ve Zero Tuna’nın gündemi lise sınavları’dur. Çocukları Beton Orçun ve Merve TEOG sınavına hazırlanmaktadır. Bir lise sınavları LGS annesi olan Gönül, çocukları internetten uzaklaştırıp ders çalışmalarını sağlamak için elinden geleni yapar.

ÇOCUKLAR DUYMASIN KÜNYESİ

Yapım: Mint Motion Pictures

Yapımcı: Birol Güven

Senarist: Birol Güven

Yönetmen: Bora Tekay

Görüntü Yönetmeni: Altuğ Kasapbaşoğlu

Müzik: Aydın Sarman - Burcu Güven

ÇOCUKLAR DUYMASIN OYUNCULARI

Tamer Karadağlı (Haluk),Pınar Altuğ Atacan (Meltem), Zeyno Günenç Kanert (Gönül), Volkan Severcan (Zero Tuna), Mehmet Baran Erdoğan ( Havuç Emre), Ferdi Akarnur ( Müsteşar Kemal) , Melek Şahin (Emine), Alpaslan Özmol ( Çaycı Hüseyin), Suzan Kardeş (Kükrek Kadriye- Hüseyin’in annesi), Buse Sinem İren ( Simay), Alp Eren Khamis (Beton Orçun), Öykü Güven (Merve) Şükrü Koruyucu (Şükrü), Süleyman Yağcı (Fıs Fıs İsmail), Tuna Arman ( Tuna’nın karısı Özlem) , Kalust Şalcıoğlu ( Sertaç) Meto- ( Etem Caner Karaüç) , Haluk Özenç (Arda) Sinem Güven ( Hatice), Deniz Gök ( İrem), Serkan Balbal ( Tolga), Tunahan Büyükercan ( Yiğido), Yakup Uysal ( Kahveci Yakup)