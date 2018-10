Çocuklar Duymasın 55.yeni bölüm fragmanı Çocuklar Duymasın son 54.bölüm izle Kanal D’de! Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Çocuklar Duymasın son bölümde neler yaşandı? Gerek oyuncu kadrosu gerekse konusuyla dikkat çeken Çocuklar Duymasın her yeni bölümü fark yaratıyor. Yeni bölümde Simay ve Emre'nin ayrılık kararı almasının sebebi ihanet mi? Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanında işler karışıyor. Aniden ayrılık kararı alan Simay ve Emre, ailelerine bu durumla ilgili bir açıklama yapmak zorunda kalır. Ancak onlar açıklama yapana kadar söylentiler artmıştır. Bir anda Emre'nin Simay'ı aldattığı yönünde dedikodular çıkmaya başlamıştır. Son bölümde ise Meltem, bohçaların açılmamasından yana olsa da Sultan bohçaları açmaya başlar. Tam o esnada canlı yayın yapan Tuna ise ortalığı karıştırır. Aileler nişan ve düğün hazırlıklarına son sürat devam ederken Simay ve Emre arasında bir tatsızlık yaşanır. Herkes onların evleneceğini düşünürken genç çift herkesi şaşırtacak bir karar alır.

ÇOCUKLAR DUYMASIN 54. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Simay ve Emre'nin ayrılık kararı almasının sebebi ihanet mi? Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanında işler karışıyor. Aniden ayrılık kararı alan Simay ve Emre, ailelerine bu durumla ilgili bir açıklama yapmak zorunda kalır. Ancak onlar açıklama yapana kadar söylentiler artmıştır. Bir anda Emre'nin Simay'ı aldattığı yönünde dedikodular çıkmaya başlamıştır. Ancak hiç kimse ayrılık kararının arkasındaki gerçek sebebi bilmez. Peki gerçekten Emre ve Simay'ı ihanet mi ayırdı? Emre bu durumla ilgili ne açıklama yapacak? Simay'ın ailesi bu söylentiler karşısında nasıl bir hamle yapacak?

ÇOCUKLAR DUYMASIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çocuklar Duymasın 53. Bölümde, Simay ve Emre'nin ayrılık kararı herkese büyük bir şok yaşatıyor!

Çocuklar Duymasın son bölümde kız isteme töreninin ardından dünürler nişan hazırlıklarına başlar. Bu süreçte Haluk, Meltem, Gönül ve Tuna nişan bohçalarını vermek için kız tarafının evine gider. Meltem, bohçaların açılmamasından yana olsa da Sultan bohçaları açmaya başlar. Tam o esnada canlı yayın yapan Tuna ise ortalığı karıştırır. Aileler nişan ve düğün hazırlıklarına son sürat devam ederken Simay ve Emre arasında bir tatsızlık yaşanır. Herkes onların evleneceğini düşünürken genç çift herkesi şaşırtacak bir karar alır.

Havuç ve Simay ayrılmaya karar verir. Başta Haluk ve Meltem olmak üzere herkes büyük bir şok yaşar. Peki Havuç ve Simay'ı ayrılık kararına sürükleyen sebep ne?

ÇOCUKLAR DUYMASIN KONUSU NEDİR?

Sert, aslında ne kadar duygusal olsa da duygularını göstermekten kaçınan, anti romantik, kıskanç Taş Fırın erkeği Haluk ile modern, kariyerinin zirvesinde olan ve romantizm beklentisinden hiç vazgeçmeyen Meltem’in evlilikleri, dostlarıyla ilişkileri, iş hayatları ve ev içi küçük problemleri her zamanki gibi ön plandadır. Artık çocuklar büyümüş ve her ikisi de evden gitmiştir. Ancak Haluk ve Meltem, Emine ve Emine’nin kayınvalidesi Kükrek Kadriye sayesinde hiç yalnız kalmazlar. Kükrek Kadriye, her gün Emine’yle birlikte Haluk ve Meltem’in evine gelmekte, bu nedenle evde çok renkli durumlar ortaya çıkmaktadır. Dominant teyze Gönül ve Zero Tuna’nın gündemi TEOG’dur. Çocukları Beton Orçun ve Merve TEOG sınavına hazırlanmaktadır. Bir TEOG annesi olan Gönül, çocukları internetten uzaklaştırıp ders çalışmalarını sağlamak için elinden geleni yapar.

Yapım: Mint Motion Pictures

Yapımcı: Birol Güven

Senarist: Birol Güven

Yönetmen: Bora Tekay

Görüntü Yönetmeni: Altuğ Kasapbaşoğlu

Müzik: Aydın Sarman - Burcu Güven

Oyuncular:

Tamer Karadağlı (Haluk),Pınar Altuğ Atacan (Meltem), Zeyno Günenç Kanert (Gönül), Volkan Severcan (Zero Tuna), Mehmet Baran Erdoğan ( Havuç Emre), Ferdi Akarnur ( Müsteşar Kemal) , Melek Şahin (Emine), Alpaslan Özmol ( Çaycı Hüseyin), Suzan Kardeş (Kükrek Kadriye- Hüseyin’in annesi), Buse Sinem İren ( Simay), Alp Eren Khamis (Beton Orçun), Öykü Güven (Merve) Şükrü Koruyucu (Şükrü), Süleyman Yağcı (Fıs Fıs İsmail), Tuna Arman ( Tuna’nın karısı Özlem) , Kalust Şalcıoğlu ( Sertaç) Meto- ( Etem Caner Karaüç) , Haluk Özenç (Arda) Sinem Güven ( Hatice), Deniz Gök ( İrem), Serkan Balbal ( Tolga), Tunahan Büyükercan ( Yiğido), Yakup Uysal ( Kahveci Yakup)

TAMER KARADAĞLI KİMDİR?

Tamer Karadağlı, 24 Mayıs 1967 tarihinde genç bir anne babanın ilk evladı olarak Ankara’da doğdu. Aslen Azeri kökenli Kars Sarıkamışlıdır. İlkokula başlamadan ailesi ile birlikte ABD’ye yerleşen Tamer Karadağlı, İlkokula Amerika’da başladı, Lise yıllarına kadar Amerika’da yaşamış sonra Türkiye’ye dönmüş ve TED Ankara Koleji’ne yazılmış; İkizler burcu erkeği olan Tamer Karadağlı’nın kendi deyimi ile Türkiye’ye geldigi ilk yıllar biraz zor geçti, dayanamayıp Amerika’ya dönen Karadağlı lise sonda kesin dönüş yaptığı Türkiye’de Çankaya Lisesi’nden mezun oldu. Sinema sevdası o yıllarda basladı. Daha sonra Bilkent Üniversitesi Sahne ve Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.İlk filmini 1993 yılında çevirdi. TRT‘de yıllarca oynayan “Ferhunde Hanımlar” dizisinde Dr. Selçuk rolü ile ün kazandı. Üniversite yıllarında başladığı seslendirme işini başarı ile devam ettirdi. Robert De Niro, Marlon Brando‘nun gençliğini, Al Pacino, Antonio Banderas, Michael Madsen, Kevin Kostner, Clint Eastwood, Mel Gibson, George Clooney gibi sanatçıları seslendirdi.

1200 bölüm süren kaliteli bir TRT yapımı olan Ferhunde Hanımlar dizisindeki Dr. Selçuk rolünden sonra Tamer Karadağlı için İstanbul macerası “Çocuklar Duymasın” adlı dizisindeki “TAŞ FIRIN” Haluk rolü ile ile başladı.Tamer Karadağlı, 8 farklı İngilizce lehçesini konuşmaktadır. Hala Çocuklar Duymasın adlı dizide rol almaktadır.Reklam filmlerinde de yer alan Karadağlı, oyunculuk dışında bir çok ünlü oyuncunun seslendirmesini de yaptı.2012 yılının başında Yönetmen koltuğuna da oturan Tamer Karadağlı, “Süpertürk” adlı bir film çevirdi. Murat Serezli’nin de oynadığı filmde Tamer Karadağlı hem Yönetmen hem de oyuncu .Seslendirme sanatçısı Arzu Balkan ile 30 Kasım 2002 de evlenip, 24 Nisan 2007de boşandı. 2 Temmuz 2006’da kızları Zeyno dünyaya geldi.Tamer Karadağlı’nın TST Gıda ve Su Sanayi adlı şirketi var. Ayrıca Türk Patent Ensitüsü‘nden su sektöründe kullanılmak üzere ‘Suna’ ve ‘Artı’ markalarını koruma altına aldırdı. Faaliyetlerine devam eden şirketi küçük yatırımlarla büyütmeye çalışıyor.İki tane Harley Davidson motosikleti var vakit buldukça onlarla geziyor.

PINAR ALTUĞ ATACAN KİMDİR?

Pınar Altuğ İstanbul ikametine sahip burada doğan güzel sunucu ve aynı zamanda dizi oyuncularından biridir.Henüz daha ilkokula başlamadığı vakitlerde babası ile annesi ayrılmışlardır.1994 tarihinde liseyi bitirmiş lise tamamlanmadan önceki sene manken olmuştur.1997 tarihinde Üniversiteye giriş yapmış ve İşletme bölümünü kazanmıştır.17 Yaşındayken çok üzüntülü bir dönem geçirmiş babasını kaybetmiştir.Pınar Altuğ Kaç yaşında? yaşından çok daha genç duran Ünlü isim 42 yaşındadır.2 Eylül 1973 doğum tarihidir.Lise yaşında manken olan Altuğ 1994 senesinde Miss Turkey güzellik yarışmasına girmiş ve Türkiye’nin 1994 senesi en güzeli olmuştur.Boyu 1.73’dür.

Güzellik yarışması bittikten sonra okulunu sürdürmedi ve bıraktı.1995 tarihinde bir çok televizyon kanalında programlar sunmaya başladı.1999 tarihinde Yemek programının sunucusu oldu ve sonrasında mankenliği bıraktı.2001 tarihinde ailelerin severek izlediği Çocuklar Duymasın ismindeki dizide rol aldı.Kendisinin yükselişide bu diziyle beraber gerçekleşti.2004-2006 tarihlerinde Türkiye’nin Yıldızları programını sunan kişi oldu.İki defa evlenen Altuğ birinci evliliğini Umut Elçioğlu ile 2000 tarihinde gerçekleştirmiştir.5 Yıl kadar evli kalan çift 2005’de boşanmışlardır.İkinci evliliğini ise Yağmur Atacan ile gerçekleştirmiş ve Su isminde bir çocukları 2009 tarihinde doğmuştur.Pınar Altuğ Oynadığı Diziler1999 – Kurt Kapanı2001 – Çocuklar Duymasın2002 – Reyting Hamdi2004 – Omuz Omuza2006 – Deli Dolu2006 – İlk Aşkım2009 – Aile Reisi2010 – Çocuklar Duymasın