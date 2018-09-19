Çocuklar Duymasın yeni 50.bölüm fragmanı yayında mı Çocuklar Duymasın yeni 49. bölüm Kanal D izle

Çocuklar Duymasın 50.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çocuklar Duymasın 49. son bölüm izleme linki ile dizinin tekrarı nasıl izlenecek? Çocuklar Duymasın oyuncu kadrosunda kimler var Çocuklar Duymasın dizi konusu nedir? soruların yanıtları dizi izleyicileri tarafından araştırılan konular arasında. Çocuklar Duymasın 49. yeni bölüm fragmanı yayında! Simay'ı istemek kız evine cümbür cemaat gidiliyor! Havuç için kız isteme vakti gelmiştir. Havuç ve ailesi, Simay'ı istemek için hazırlıklara başlamıştır. Kalabalık gidilmesi düşünülmese de otobüs dolusu insan harekete geçmeye hazırdır. Yağlı güreş meydanlarında kendine güvenen Hüseyin'in karşısına Minik çıkıyor, ortalık karışıyor! Son bölümde; Simay, Havuç’un masum olduğunu kanıtlamak için zekice bir plan yapmıştır. Simay bu planı için en büyük yardımı Taş Fırın Haluk’tan alır. Bu sırada köşeye sıkıştığını hisseden Arda da boş durmaz, herkesi Havuç’un suçlu olduğuna inandırmak için elinden geleni yapar. Sonunda öyle bir şey olur ki, Havuç Arda’nın herkesten sakladığı büyük sırrını söylemek zorunda kalır! Çocuklar Duymasın, eğlence dolu bölümüyle 19 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de! Çocuklar Duymasın 50. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm detayları star.com.tr'de.

ÇOCUKLAR DUYMASIN YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Haluk ve Meltem kız istemeye gidiyor! Havuç’un yeni bir işi olduğunu öğrenen Rıza, Haluk ve Meltem’e artık Simay’ı istemeye gelebileceklerini söyler. Haluk ve Meltem, Karadenizli aileye kız istemeye gitmek için hazırlıklara başlar. Ancak bilmedikleri bir şey vardır. Haluk ve Meltem istemeye çekirdek aile gideceklerini zannederken, çevrelerindeki herkes istemeye gelmek için hazırlık yapmaktadır.

Öte yandan Vedat Milor’un başlattığı “ Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur?” tartışması başta Haluk ve Meltem olmak üzere herkesi ikiye ayırır. Menemen tartışması büyürken, birbirinden komik anlar yaşanır.

ÇOCUKLAR DUYMASIN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çocuklar Duymasın 48. Bölüm Fragmanı yayında! Simay ve Emre'nin aileleri birbirlerini daha yakından tanımaya başlıyor!



Simay'ın annesinin hareketlerini kendine benzeten Meltem, şaşkınlık içerisine girer. Emre ve Simay'ın aileleri birbirlerini daha yakından tanımaya devam eder. Emre'nin iş sahibi olduğunu öğrenen Simay'ın babası, kız isteme geleneği için yeşil ışık yakar.



Hüseyin ise imaj değişikliğine gider. Fakat bu değişiklik sadece dış görünüşüne yansımayacaktır.

Arda’nın sakladığı büyük sır nedir?

Simay, Havuç’un masum olduğunu kanıtlamak için zekice bir plan yapmıştır. Simay bu planı için en büyük yardımı Taş Fırın Haluk’tan alır. Bu sırada köşeye sıkıştığını hisseden Arda da boş durmaz, herkesi Havuç’un suçlu olduğuna inandırmak için elinden geleni yapar. Sonunda öyle bir şey olur ki, Havuç Arda’nın herkesten sakladığı büyük sırrını söylemek zorunda kalır!

ÇOCUKLAR DUYMASIN 49. BÖLÜM FRAGMANI





Havuç aklanabilecek midir? Gerçek suçlunun Arda olduğu ortaya çıkacak mıdır?

Arda’nın sakladığı büyük sır nedir? Hepsi büyük merak konusudur.



Öte yandan Simay’ın annesi Sultan sürekli olarak Meltem’i taklit edince bir birinden komik anlar yaşanır. Havuç yepyeni bir işe atılır. Bunun üzerine Rıza, Simay’ı istemeye gelebileceklerini söyler. Herkes çok mutludur ancak başlarına geleceklerden habersizdir!

ÇOCUKLAR DUYMASIN KONUSU

Sert, aslında ne kadar duygusal olsa da duygularını göstermekten kaçınan, anti romantik, kıskanç Taş Fırın erkeği Haluk ile modern, kariyerinin zirvesinde olan ve romantizm beklentisinden hiç vazgeçmeyen Meltem’in evlilikleri, dostlarıyla ilişkileri, iş hayatları ve ev içi küçük problemleri her zamanki gibi ön plandadır. Artık çocuklar büyümüş ve her ikisi de evden gitmiştir. Ancak Haluk ve Meltem, Emine ve Emine’nin kayınvalidesi Kükrek Kadriye sayesinde hiç yalnız kalmazlar. Kükrek Kadriye, her gün Emine’yle birlikte Haluk ve Meltem’in evine gelmekte, bu nedenle evde çok renkli durumlar ortaya çıkmaktadır. Dominant teyze Gönül ve Zero Tuna’nın gündemi lise sınavları’dur. Çocukları Beton Orçun ve Merve TEOG sınavına hazırlanmaktadır. Bir lise sınavları LGS annesi olan Gönül, çocukları internetten uzaklaştırıp ders çalışmalarını sağlamak için elinden geleni yapar.







ÇOCUKLAR DUYMASIN KÜNYESİ

Yapım: Mint Motion Pictures

Yapımcı: Birol Güven

Senarist: Birol Güven

Yönetmen: Bora Tekay

Görüntü Yönetmeni: Altuğ Kasapbaşoğlu

Müzik: Aydın Sarman - Burcu Güven



ÇOCUKLAR DUYMASIN OYUNCULARI

Tamer Karadağlı (Haluk),Pınar Altuğ Atacan (Meltem), Zeyno Günenç Kanert (Gönül), Volkan Severcan (Zero Tuna), Mehmet Baran Erdoğan ( Havuç Emre), Ferdi Akarnur ( Müsteşar Kemal) , Melek Şahin (Emine), Alpaslan Özmol ( Çaycı Hüseyin), Suzan Kardeş (Kükrek Kadriye- Hüseyin’in annesi), Buse Sinem İren ( Simay), Alp Eren Khamis (Beton Orçun), Öykü Güven (Merve) Şükrü Koruyucu (Şükrü), Süleyman Yağcı (Fıs Fıs İsmail), Tuna Arman ( Tuna’nın karısı Özlem) , Kalust Şalcıoğlu ( Sertaç) Meto- ( Etem Caner Karaüç) , Haluk Özenç (Arda) Sinem Güven ( Hatice), Deniz Gök ( İrem), Serkan Balbal ( Tolga), Tunahan Büyükercan ( Yiğido), Yakup Uysal ( Kahveci Yakup)