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Dizi

Çöp Adam 10. bölüm full izle! Çöp Adam 10. Bölüm izle Star Tv!

Star'ın yeni dizisi Çöp Adam, 10. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan dizide birden bire büyük bir servete konan yazılımcı Tamer ve bankacı Peri'nin saplantılı aşkını konu alıyor. Dizinin bu hafta ekrana gelen yeni bölümünde Tamer boşanmak istemeyen Berrin'i ikna etmeye çalışırken evde büyük bir olay yaşanmaktadır. Çöp Adam 10. bölüm full izleme bağlantısına haberimizden ulaşabilirsiniz.

1 Şubat 2023 Çarşamba 20:11 - Güncelleme:
Çöp Adam 10. bölüm full izle! Çöp Adam 10. Bölüm izle Star Tv!
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Çöp Adam, 10. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Star Tv'de ekrana gelen dizide tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor. Çöp Adam 10. Bölümde Peri'nin yeni planı, aile problemlerini çözmeye çalışan Tamer'i çileden çıkarınca, bütün aile derinden sarsılır. Peki şimdi ne olacak? İşte Çöp Adam 10. bölüm full izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar

ÇÖP ADAM 10. BÖLÜM İZLE

Çöp Adam dizisinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun yanı sıra; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

Çöp Adam her hafta Çarşamba saat 20.00'da Star'da.

ÇÖP ADAM 10. BÖLÜM ÖZETİ

Çöp Adam 10. Bölümde Berrin'in tuzağına düşen Peri, Tamer'in kendisine yalan söyleyip karısıyla buluşmaya gelmesiyle büyük hayal kırklığı yaşar ama bu kez kendini kontrol etmeyi başarır. Tamer boşanmak istemeyen Berrin'i ikna etmeye çalışırken evde büyük bir olay yaşanmaktadır.

Dilber'in doğru söylediğine inanan Meryem onu yalıya getirerek büyük bir bombanın pimini çekmiş olur. Büyük yüzleşme gerçekleri su yüzüne çıkarır.

Berrin'in aile krizinin yönetiminde başrolü üstlenmesiyle kendini iyice dışlanmış hisseden Peri'nin kendi köşesine çekilmeye hiç niyeti yoktur.

Peri'nin yeni planı, aile problemlerini çözmeye çalışan Tamer'i çileden çıkarınca, bütün aile derinden sarsılır.

Çöp Adam dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınıyor. Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Yağız Alp Akaydın bulunuyor.

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