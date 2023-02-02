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Medya

1 Şubat reyting sonuçları nasıl şekillendi? O Kız, Kuruluş Osman, Çöp Adam reyting sıralaması

1 Şubat 2023 Çarşamba reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Güldür Güldür Show, O Kız, Kuruluş Osman, Survivor 2023, İğne İplik, Hayatımın Şansı ve Çöp Adam dizisi ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Çarşamba akşamı en çok ne izlendi? İşte Çarşamba dizilerinin reyting listesi

2 Şubat 2023 Perşembe 09:39 - Güncelleme:
1 Şubat reyting sonuçları nasıl şekillendi? O Kız, Kuruluş Osman, Çöp Adam reyting sıralaması
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1 Şubat reyting sonuçları: Çarşamba Kanal D'de O Kız, Fox TV'de Hayatımın Şansı, ATV'de Kuruluş Osman isimli dizilerin yeni bölümleri seyirciyle buluştu. TV8'de Survivor 2023 yeni bölümüyle ekranlarda heyecan fırtınası estirirken, Show TV'de Güldür Güldür Show'da eğlenceli dakikalar yaşandı. Peki en çok ne izlendi? İşte 1 Şubat 2023 reyting sonuçları

1 ŞUBAT 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

1 Şubat tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Çarşamba akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Kuruluş Osman özet yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Kuruluş Osman özet yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Kuruluş Osman özet yer aldı.

1 Şubat reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

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