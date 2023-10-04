Çöp Adam, 29. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Star Tv'de ekrana gelen dizide tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor. Çöp Adam 29. Bölümde Sarp, Peri'yi tekrar ağına düşürmeyi başarır. Endişesi gittikçe artan Peri ise evde yepyeni kararlar alırken, kimsenin beklemediği bir hamlede bulunur. Peki şimdi ne olacak? İşte Çöp Adam 29. bölüm full izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar

ÇÖP ADAM 29. BÖLÜM İZLE

Çöp Adam dizisinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun yanı sıra; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

Çöp Adam her hafta Çarşamba saat 20.00'da Star'da.

ÇÖP ADAM 29. BÖLÜM ÖZETİ



Devrim sağ salim kurtarılırken, Peri ve evdeki herkes ona kavuşmanın mutluluğu içindedir. İpek'in yazdığı mektup ise Peri'yi çok rahatsız eder ve okları Tamer'e çevirir. Sarp, hızla yeni planını uygulamaya koyarken; hem Elit hem de Çağla üstlerine düşeni yaparlar.

Seko, Tamer'e Peri'yi biriyle gördüğünden bahseder. Sarp, Peri'yi tekrar ağına düşürmeyi başarır. Endişesi gittikçe artan Peri ise evde yepyeni kararlar alırken, kimsenin beklemediği bir hamlede bulunur.

Çöp Adam dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınıyor. Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Yağız Alp Akaydın bulunuyor.