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Medya

4 Ekim reyting sonuçları açıklandı! Çöp Adam, Dönence, Kuruluş Osman reyting sıralaması

4 Ekim reyting sonuçları açıklandı. Çarşamba akşamı Kanal D'de Dönence, TRT1'de Benim Güzel Ailem, Star TV'de Çöp Adam, Fox TV'de Adım Farah dizilerinin yeni bölümleri yayınlanırken, ATV'de Kuruluş Osman dizisi yeni sezon ilk bölümüyle ekrana geldi. Aynı saatlerde TV8'de MasterChef All Star yeni, Show TV'de ise Aile dizisi tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 4 Ekim 2023 reyting sonuçları

5 Ekim 2023 Perşembe 10:44 - Güncelleme:
4 Ekim reyting sonuçları açıklandı! Çöp Adam, Dönence, Kuruluş Osman reyting sıralaması
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4 Ekim 2023 Çarşamba reyting sonuçları belli oldu. Çarşamba akşamı televizyonlarda birbirinden sürükleyici dizi ve filmlerin yanı sıra yarışma programları ekrana geldi. Dün akşam televizyonlarda; Dönence, Benim Güzel Ailem, Çöp Adam, Adım Farah, Kuruluş Osman, Aile ve MasterChef All Star seyirciyle buluştu. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Çarşamba akşamı en çok ne izlendi? İşte 4 Ekim reyting sonuçları

4 EKİM 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

4 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Kuruluş Osman, İkinci sırada Kuruluş Osman özet, üçüncü sırada ise Esra Erol'da yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Masterchef All Star, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Kuruluş Osman özet yer aldı.

Kuruluş Osman 131. bölüm izle yeni sezon!

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

3 ESRA EROL'DA ATV

4 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

5 ATV ANA HABER ATV

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 ADIM FARAH FOX

Dönence 13. Bölüm full izle Youtube!

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 KURULUS OSMAN ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 KANAL D ANA HABER KANAL D

7 ESRA EROL'DA ATV

8 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8

9 SICAK GELISME KANAL D

10 ATV ANA HABER ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

3 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 ESRA EROL'DA ATV

7 KANAL D ANA HABER KANAL D

8 ATV ANA HABER ATV

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8

Çöp Adam 29. Bölüm izle tek parça!

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