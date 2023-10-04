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  • Dönence 13. Bölüm izle full HD tek parça! Dönence 13. Bölüm full izle Youtube!
Dizi

Dönence 13. Bölüm izle full HD tek parça! Dönence 13. Bölüm full izle Youtube!

Dönence 13. bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi. Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği Dönence 13. Bölümde Kardeşinin masum olduğuna inanmak isteyen Özgür, ailesinin ölümünün gerçek sebebini araştırır. Özgür, anne ve babasını kimin öldürdüğünü öğrenecek mi? İşte Dönence 13. Bölüm full HD tek parça izleme sayfası

4 Ekim 2023 Çarşamba 21:47 - Güncelleme:
Dönence 13. Bölüm izle full HD tek parça! Dönence 13. Bölüm full izle Youtube!
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Dönence 13. Bölüm izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Gülce'nin Sosyal Hizmetler tarafından ailesinden alınma anı yeni bölüme damga vuruyor. Başrollerinde Emre Kınay, Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu'nun yer aldığı Dönence'nin 13. bölümünde Annesinin ve babasının ölüm nedenini araştıran Özgür zor zamanlardan geçer. Gece, Özgür'den ne kadar uzaklaşmaya çalışsa da kendini yine Özgür'ün yanında bulur. Gece ve Özgür birbirlerine duydukları aşkla tekrar bir araya gelebilecekler midir? İşte kaçıranlar için Dönence 13. Bölüm full izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar...

DÖNENCE 13. BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA!

Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu'nun yer aldığı Dönence dizisi, İsrail yapımı olan Exceptional'dan uyarlanmıştır.

DÖNENCE 13. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE!

Dönence heyecan dolu yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

DÖNENCE 13. BÖLÜM ÖZETİ

Dönence 13. bölümde Özgür, anne ve babasının neden ve nasıl öldüğünü hakkında gerçeği öğrenmek için her şeyi yapar.

Kardeşinin masum olduğuna inanmak isteyen Özgür, ailesinin ölümünün gerçek sebebini araştırır.

Rüzgar ise Özgür'e anne ve babasının ölümüne sebep olan ejderha dövmeli adamı gördüğünü söyler. Peki, Özgür, anne ve babasının neden öldüğünü öğrenecek mi?

Harun, Olgun ailesinin arasına sızmak için elinden geleni yaparken diğer tarafta köşeye sıkışacağı bir durumla karşı karşıya kalır.

Gülce yaşadığı krizi yavaş yavaş atlatmaya başlamışken, İstanbul'a okumaya giden Gece ise kendisini yalnız hisseder. Gece ve Özgür birbirlerine duydukları aşkla tekrar bir araya gelebilecekler midir?

ÖZGÜR VE GECE BİRBİRİNDEN VAZGEÇEMİYOR!

Annesinin ve babasının ölüm nedenini araştıran Özgür zor zamanlardan geçer. Cem, Gülce'ye korku dolu anlar yaşatan kişinin peşine düşer. Harun, Miro'yu kendi kötü emelleri için doldurmaya devam eder. Öte yandan Gece, Özgür'den ne kadar uzaklaşmaya çalışsa da kendini yine Özgür'ün yanında bulur.

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