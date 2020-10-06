Çukur 9. bölüm (4.sezon 5.bölüm) yayınlandı! Çukur 98. bölüm izle

06 Ekim 2020 Salı 10:02 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 10:02

Çukur 98. bölümü izleyenlerin karşısına çıktı. Çukur 98. bölümde, Çukurlular Erdenetler’i hiç ummadıkları anlarda kendi yöntemleriyle vuracak. Bu savaşı durdurmazsa bir yıkıma sürükleneceklerini fark eden Yamaç, sorunu kökünden çözmek için Vartoluyla bir plan yapıp harekete geçecek. Çukur 4.sezon 5.bölümü haberimizdeki link üzerinden izleyebilirsiniz. Çukur 98. bölüm izle! İşte Çukur 99. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşanan olaylar...

ÇUKUR 98. BÖLÜM İZLE

Büyük beğeni toplayan Çukur dizisi konusu ile dikkat çekiyor. Çukur 98. bölüm izle! Çukur 99. Bölüm fragmanı yayınlandı!

ÇUKUR 99. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI





Çukur 99. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Karaca, Akın'a kendini feda ederek her şeyi düzeltebileceğini söylüyor. Karaca'nın, Akın'a destek verirken samimi olmaması ve onu kandırıyor olması yüz ifadesinden anlaşılıyor.

ÇUKUR 98. BÖLÜM ÖZETİ:

Cumali, Selim ve Çukurluların davet bastığı tanıtımda Cumali, Yamaç'a çocuğunun katilinin kim olduğunu söylüyor. Davette çıkan kavga gerilimi artırırken, mekana asılan büyük Çukur sembolü dikkat çekiyor. Yamaç'ın "Ben bu herifi indireceğim!" sözleri ise heyecanı yükseltiyor.

Vartolu, Yamaç’a hesap sorarken, Yamaç’ın “Çukur’a bir şey olmasın diye kendimi sattım!” sözleri şaşırtıyor. Yamaç’ın Erdenetlerin yanına geçtiğini duyan Cumali’nin vereceği tepki merakla beklenirken, aksiyon dolu çatışma sahneleri heyecanı yükseltiyor.

Yamaç’ın Cengiz’in adamı olduğunu öğrenen Cumali boş durmayacak ve onu cezalandırmak için Çukur’un bütün gücüyle Erdenetler’e saldıracak. Çukurlular Erdenetler’i hiç ummadıkları anlarda kendi yöntemleriyle vuracak. Bu savaşı durdurmazsa bir yıkıma sürükleneceklerini fark eden Yamaç sorunu kökünden çözmek için bir hamle yapacak. Yamaç bu hedefine ulaşmak için Vartolu’yla birlikte plan kurarken Makbule de kendine güçlü bir müttefik bulup Yamaç’ı öldürmek için harekete geçecek.

Mahalledeki mezarlığın düzeltilmesi için uğraşan Cumali farkında olmadan bir gizem perdesini aralamış olacak.

Çukur ve Erdenetler arasındaki mücadele giderek kızışırken Yamaç ve Vartolu'nun kuracağı oyunun sonuçları merakla beklenecek.

Yamaç'ın, Cengiz'in adamı olduğunu öğrenen Cumali, Erdenetler'e karşı savaş başlattı. Çukurlular, Erdenetler'in mekanlarına tek tek saldırırken Cumali, bu hamleyle Koçovalılar ve Erdenetler arasındaki mücadeleyi daha da alevlendirdi. Cumali, Selim ve Çukurlular'ın, Erdenetler'in davetini basması ortalığı bir anda karıştırdı.

CUMALİ, YAMAÇ'A OĞLUNUN KATİLİNİN ERDENETLER OLDUĞUNU SÖYLÜYOR

Yamaç'ın gelmesiyle gerilim daha da artarken Çukurlular ve Ogeday'ın korumaları arasında büyük olay çıkıyor. Cumali, oğlunun katilinin kim olduğunu söylerken sarf ettiği ağır sözler ile Yamaç'ı derinden sarstı. Tüm bu yaşananlardan sonra Yamaç artık kararını vermişti; Çukur'u korumanın tek yolu Cengiz'i indirmekti!

Yamaç, Vartolu ile birlikte plan yaparken Makbule de Arık ile bir olup Yamaç'ı öldürmek için harekete geçti. Babaannesine engel olmak isteyen Efsun, Makbule'yi vurarak herkesi şaşırttı. Cumali, amcaları Cumali Koçovalı'nın mezarının boş olduğunu ortaya çıkararak bir sır perdesini aralamış oldu.

Vartolu ve Aliço'nun da yardımıyla Yamaç, Cengiz'i av partisinde avlamak için hamlesini yaptı. Cengiz'e silah doğrulttuğu final sahnesinde heyecan doruğa ulaştı. Yamaç, Cengiz Erdenet'ten kurtulabilecek mi?

ÇUKUR OYUNCULARI

Ana karakterler

Yamaç Koçovalı (Aras Bulut İynemli): Koçovalı ailesinin en küçük oğlu ve lideridir.

Sultan Koçovalı (Perihan Savaş): Koçovalı ailesinin annesidir.

Vartolu Sadettin/Salih Koçovalı (Erkan Kolçak Köstendil): Koçovalı ailesinin gayrimeşru oğludur.

Selim Koçovalı (Öner Erkan): Koçovalı ailesinin üçüncü oğludur.

Aliço/Ali Çoban (Rıza Kocaoğlu): Otizmlidir.

Cumali Koçovalı (Necip Memili): Koçovalı ailesinin en büyük oğludur.

Mahsun/Fikret (Berkay Ateş): Karakuzular çetesinin eski liderlerindendir.

Azer Kurtuluş (Cihangir Ceyhan): Başta Koçovalılar'la anlaşamaz fakat Karaca Koçovalı sayesinde onlarla barış yapar.

Efsun (Damla Sönmez): Baykal'ın kızı. Babasını Yamaç'ın öldürdüğünü sanıp suçlar fakat sonradan ona aşık olur ve yanında olur.

Fadik Kurtuluş (Nur Sürer): Azer'in annesi.

Arık Böke Erdenet (Barış Arduç): Çağatay'ın kardeşi.

Seren Erdenet (İrem Sak): Arık Böke'nin kuzeni.Cengiz Erdenet (Mustafa Avkıran): Erdenet ailesinin babasıdır.

Olga Erdenet (Suna Yıldızoğlu): Erdenet ailesinin annesidir.

Yardımcı karakterler

Emmi (Kadir Çermik)

Celasun (Kubilay Aka)

Medet (Mustafa Kırantepe)

Metin (Cem Uslu)

Meke (Aytaç Uşun)

Karaca Koçovalı (Ece Yaşar)

Ayşe Yılmaz (İrem Altuğ)

Saadet Koçovalı (Boncuk Yılmaz)

Damla Koçovalı (Hare Sürel)

Akın Koçovalı (Burak Dakak):

Nehir (Hazal Subaşı)

Murtaza (Ferit Kaya)

Emir Varol (Uğur Aslan)

ÇUUR KONUSU

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır.