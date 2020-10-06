06 Ekim 2020 Salı 14:23 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 14:23

Star Tv ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı son bölümü dün akşam izleyici karşısına çıktı. Sefirin Kızı son bölümde Nare, Sancar'dan hesap sorar. Sancar'ın çocuğunun velayet davasını kazanmak için oynadığı oyunun sonu iyi olmayacaktır. Yayınlanan son bölümün ardından Sefirin Kızı 23. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Sefirin Kızı son bölüm full izle Puhu Tv linki haberimizde yer alıyor.

Sefirin Kızı 22. son bölümüyle Star Tv ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Nare, kızı Melek'in velayetini alıp memleketten gitmeye karar verir. Sancar'ın baba olmaya hazırlandığı bu memlekette, artık ne Nare ne Melek için yer yoktur. Kavruk'un düğününde uyurken nefes alamayan Melek hastaneye kaldırılır. Sefirin Kızı son bölümü Puhu Tv'den veya Star Tv'den izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirler.

SEFİRİN KIZI 22. BÖLÜM İZLE STAR TV!

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM FULL İZLE PUHU TV

SEFİRİN KIZI 22. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sefirin Kızı son bölümde; Nare ve Sancar'ın kızları hakkındaki savaşları çok sert başlar. Sancar velayet davasında Nare'nin deli raporunu kullanmaz. Ama sağ gösterip sol vurur ve çok daha acıtıcı bir kurşunla Melek'in geçici velayetini almayı başarır.

Nare de sert oynamaya karar verir ve velayet konusunda yardım istemek için Gediz'e gider. Ama Sancar'ın ilk hasımlık hamlesi olarak Gediz'e de bir sürprizi vardır ve bu surpriz Gediz'i en zayıf yerinden vurur.

Gediz de canını çok acıtan bu hamleye cevap verir ama verdiği cevap Sancar'ın Yahya ile birlikte Kahraman'a karşı oynadığı oyunu tehlikeye atacaktır.Halise mahkemede Menekşe'nin kötü bir üvey ana olduğuna şahitlik edince, Sancar geçmişte neler olduğundan şüphelenir. Elvan'ın yanıtları, evlat için evlenen Sancar'ın evlat için boşanma kararı almasına neden olur.Şimdi sıra, her şey için Nare'den af dilemektedir.

SEFİRİN KIZI 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI





SEFİRİN KIZI DİZİSİNİN KONUSU

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

Çukur 98. bölüm (4.sezon 5.bölüm) izle!

Engin Akyürek/ Sancar Efeoğlu

Neslihan Atagül/Nare Çelebi

Uraz Kaygılaroğlu/ Gediz Işıklı

Erdal Küçükkömürcü/ Güven Çelebi

Doğukan Polat/ Yahya Efeoğlu

Hivda Zizan/ Alp Elvan Efeoğlu

Özlem Çakar Yalçınkaya/Refika Işıklı

Erhan Alpay/Akın Vardalı

Gonca Cilasun/ Halise Efeoğlu

Tülin Yazkan/Menekşe Efeoğlu

Esra Kızıldoğan/ Müge Işıklı

Cemre Öktem/ Zehra Efeoğlu

Edip Tepeli/ Kavruk Ömer