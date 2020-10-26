Sefirin Kızı 25. bölüm izle! Sefirin Kızı son bölüm izle Puhu Tv!

26 Ekim 2020 Pazartesi 20:52 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 20:52

Sefirin Kızı 25. bölümüyle Star Tv ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizide olaylar durulmak bilmiyor. Nare, tam kızı Melek'in velayetini alıp memleketten gitmeye karar vermişken başına beklemediği birşey geliyor. Akın'ın Nare'yi alıkoymasına karşı Sancar sevdiğini kurtarmak için kendini feda ediyor. Sefirin Kızı 25. bölümü Puhu Tv'den veya Star Tv'den izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirler.

Star Tv ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı son bölümü ile dün akşam izleyici karşısına çıktı. Sefirin Kızı son 25. bölümde Nare, herşeyi bitirip giderken Sancar'a 'keşke seni affedebilseydim' diyor. Kızı Melek'i de alıp gitmek için yola çıkan Nare, başına gelenler karşısında bir kez daha sarsılıyor. Yayınlanan son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da ekranlara geldi. Sefirin Kızı 2. bölüm izleme linki kaçıranlar için haberimizde yer alıyor. Sefirin Kızı 2. bölüm izle Puhu Tv

SEFİRİN KIZI 25. BÖLÜM FULL İZLE STAR TV

SEFİRİN KIZI 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEFİRİN KIZI 25. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sefirin Kızı 25. bölüme; Nare'nin Sancar'a sarılarak “Keşke adalet yerine merhamet dileseydim…” sözü damga vurdu.

Sefirin Kızı son bölümde Sancar, Melek'e Menekşe'nin kötülük yaptığını öğrenir. Sancar'ın vereceği tepki ise büyük merak konusu. Sancar ne yapar ne eder önce Kahraman'ın peşine düşer, Kahramanı silahla vurduktan sonra Akın'ı yakalar ve uçurumdan Akın ile birlikte atlar. Nare ise nasuh tövbesini bozarak Sancar'ın adını ağzına alarak haykırır.

Sancar Alacakuş’u serbest bırakmıştır, Alacakuş da yavrusunu alıp uçacaktır ama bunu yavru kuşa nasıl anlatacaklardır? Nare ve Sancar kendi acılarını bir kenara koyup kızlarına bu ayrılığı anlatmanın bir yolunu bulmaya çalışırlar ama Nare veda zamanı yaklaştıkça dağılır.

Bir yanda kızını babasından ayırmak, bir yanda yine köksüz kalmak, bir yanda da affedememek. Ne ayrılabilir ne kavuşabilir; bir arafta kanayıp durur.

Sancar ise sevdasını ve kızını uğurlar, bütün hesaplarını kapatır ve uçuruma çıkar ama kader, onlar için destanı baştan yazmaktadır. Bu sefer Alaca’nın değil, efesinin yere çakılacağı bir destan.

SEFİRİN KIZI DİZİSİNİN KONUSU

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

SEFİRİN KIZI DİZİSİ OYUNCULARI

Engin Akyürek/ Sancar Efeoğlu

Neslihan Atagül/Nare Çelebi

Uraz Kaygılaroğlu/ Gediz Işıklı

Erdal Küçükkömürcü/ Güven Çelebi

Doğukan Polat/ Yahya Efeoğlu

Hivda Zizan/ Alp Elvan Efeoğlu

Özlem Çakar Yalçınkaya/Refika Işıklı

Erhan Alpay/Akın Vardalı

Gonca Cilasun/ Halise Efeoğlu

Tülin Yazkan/Menekşe Efeoğlu

Esra Kızıldoğan/ Müge Işıklı

Cemre Öktem/ Zehra Efeoğlu

Edip Tepeli/ Kavruk Ömer