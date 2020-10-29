Sadakatsiz 4. bölüm yayınlandı! Sadakatsiz 4. bölüm izle!

29 Ekim 2020 Perşembe 00:29 - Güncelleme: 29 Ekim 2020 Perşembe 00:29

Sadakatsiz 4. bölümü izleyenleri ekran başına kilitledi. İlk yayınlandığı günden beri konusuyla dikkat çeken dizi, eşini aldatan bir adamı ve ailesini soktuğu durumu konu alıyor. Sadakatsiz 4. bölümde eşi Asya'yı aldatan Volkan'ın ne yardan ne serden geçmemesi başına daha büyük dert açacaktır. Asya ise kayınvalidesinin sözleri üzerine ailesini bu yıkımdan enkaz almadan kurtarabilmenin derdindedir. Gözleriyle ihanete şahit olan Asya'nın yaşadıkları izleyenleri derinden etkiledi. İşte kaçıranlar için Sadakatsiz 4. bölüm izleme linki.

BBC Studios’un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Sadakatsiz dizisi 28 Ekim Çarşamba akşamı 4. bölümüyle ekrana geldi. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümü izleyiciyi ekran başına kilitledi. Sadakatsiz'deki sahne sosyal medyanın da gündeminde yer aldı. Sadakatsiz 3. bölüm full izle! Sadakatsiz 4. bölüm izle!

SADAKATSİZ 4. BÖLÜM İZLE KANAL D

Sadakatsiz 4. bölümde Volkan'dan boşanmak için delil toplamaya çalışan Asya, beklenmedik olayların içinde kalıyor. Yaşadığı ihanetin ağırlığı altında ezilse de bunu belli etmeden hayatına devam etmek zorunda olduğunu anlıyor. Oğlu Ali'nin bu durumdan en çok etkilenen kişi olacak olması da Asya'yı ayrıca yaralıyor.

Öte yandan intikam planları da yapan Asya, yavaş yavaş harekete geçmeye başlıyor.

Asya, kayınvalidesi Saliha’nın yanından evine döndüğünde, kendini oğlu Ali ile beklenmedik bir konuşmanın içinde bulur. Ertesi gün aldıkları bir haber ise, Asya ile Volkan’ı derinden sarsar ve Asya’nın yeni bir karar almasına sebep olur. Bu yeni kararın sonunda tanık olduğu şey ise, Asya’nın gözünü karartacak, gizemli ve sert bir oyunun başlangıcı olacaktır.

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU

Doktor Asya (Cansu Dere),kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

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