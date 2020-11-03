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Dizi

Sadakatsiz 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz 5. bölüm ne zaman?

Sadakatsiz dizisinin merakla beklenen 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Diziyi takip edenler son bölümün ardından heyecanla Sadakatsiz 5. bölüm fragmanını bekliyorlardı. Yayınlanan fragmanda Asya, Derin ve ailesiyle yemekteyken intikamını almaya başlıyor. Oyuncu kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Eren Vurdem gibi isimlerin yer aldığı dizi aldatılan bir kadının yaşadıklarını ve ailesini ayakta tutmaya çalışmasını konu alıyor. Peki Sadakatsiz 5. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Sadakatsiz 5. bölüm fragmanı

03 Kasım 2020 Salı  12:52 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 12:52
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Sadakatsiz dizisinin 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Sevilen dizinin 5. bölüm fragmanında Asya, Volkan, Derin, Gönül ve Haluk’un aynı masada yemek yiyor. Yemek sırasında Gönül ve Asya’nın konuşmasında aldatılmakla ilgili sözler Derin'in içine işliyor. Sadakatsiz 5. bölüm ne zaman? İşte Sadakatsiz 5. bölüm fragmanı ve detaylar

SADAKATSİZ 5. BÖLÜM FRAGMANI

Sadakatsiz yeni bölüm fragmanında Asya, Volkan, Derin, Gönül ve Haluk’un aynı masada oturduğu görülüyor. Yemek sırasında Gönül ve Asya’nın konuşması kameralara yansıyor. Asya, ‘Karı koca ilişkisi de öyle. Ne kadar krizler çıksa da sonunda tatlıya bağlanıyor her şey. Günün sonunda aynı yatağa girince bütün sorunlar çözülüyor.’ diyor. Gönül, ‘Kesinlikle. Yoksa bizde ne krizler ne kavgalar… Haluk az üzmedi beni.’ yanıtını veriyor. 

SADAKATSİZ 5. BÖLÜM NE ZAMAN?

BBC Studios’un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Sadakatsiz dizisi 4 Kasım Çarşamba akşamı 5. bölümüyle ekrana gelecek.

SADAKATSİZ 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 4. bölümde Volkan'dan boşanmak için delil toplamaya çalışan Asya, beklenmedik olayların içinde kalıyor. Yaşadığı ihanetin ağırlığı altında ezilse de bunu belli etmeden hayatına devam etmek zorunda olduğunu anlıyor. Oğlu Ali'nin bu durumdan en çok etkilenen kişi olacak olması da Asya'yı ayrıca yaralıyor.

Öte yandan intikam planları da yapan Asya, yavaş yavaş harekete geçmeye başlıyor.

Asya, kayınvalidesi Saliha’nın yanından evine döndüğünde, kendini oğlu Ali ile beklenmedik bir konuşmanın içinde bulur. Ertesi gün aldıkları bir haber ise, Asya ile Volkan’ı derinden sarsar ve Asya’nın yeni bir karar almasına sebep olur. Bu yeni kararın sonunda tanık olduğu şey ise, Asya’nın gözünü karartacak, gizemli ve sert bir oyunun başlangıcı olacaktır.

Asya, Derin’in hamile olduğunu öğrenen Volkan’ın yapacağı seçimi merak eder. Volkan ya Derin’le olacak, bebeğin sorumluluğunu üstlenecektir ya da kendisini ve oğlunu seçecektir. Öte yandan Derin, Volkan’ın kendisini oyaladığını düşünmektedir ve ondan net bir cevap ister. İki kadın arasında sıkışıp kalan Volkan’ın seçimi, herkesin hayatını etkileyecektir.

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU

Doktor Asya (Cansu Dere),kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

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