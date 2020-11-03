03 Kasım 2020 Salı 00:46 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 00:46

Çukur 101. bölüm (4.sezon 9.bölüm) Pazartesi akşamı Show Tv ekranlarında yayınlandı. Son bölümün adından 102. bölüm fragmanı da yayınlandı. Çukur 101. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Dizinin 4. sezon 9. bölümünde Cumali, Yamaç'a saldırıyor. "İdris Koçovalı'nın selamını getirdim sana!" sözleriyle Efsun'a silah çeken Cumali'nin öfkesinin sonunda ne olacak? Efsun ölecek mi? Çukur 101. bölüm full izle Puhu Tv! İşte yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşanan olaylar...

Ay Yapım imzalı Çukur 101. bölümüyle Pazartesi akşamı ekrana geldi. Çukur 101. bölümde, babası İdris Koçovalı'nın öldürülmesinde Efsun'un da parmağı olduğunu öğrenen Cumali çılgına dönüyor. Efsun'a silah çeken Cumali tetiğe basacak mı?

ÇUKUR 101. BÖLÜM İZLE (4. SEZON 9. BÖLÜM)

ÇUKUR 101. BÖLÜM ÖZETİ

Çukur 101. bölümü ile izleyenlerin karşısına çıktı. Çukur'da yeniden ailesinin yanına dönen Çağatay Erdenet, Cengiz'in Yamaç'a verdiği sözün aksine yeniden savaş başlatıyor. Koçovalılar'da ise Salih ve Cumali arasında kriz çıkıyor.

Çukur 101. bölümde; Çağatay’la bir kez daha yüz yüze gelen Yamaç hem ondan kurtulmak hem de Cumali’nin öfkesinin yatışması için nefes kesen bir plan kuracak.

Çukur 101. bölümde; Karaca’nın söyledikleriyle Koçovalı evinde gerilen ipler bir kardeş kavgasının başlangıcı olacak. Hem mahallede olanlar hem de evde olanlarla yükü artan Cumali kritik bir karar verirken Selim Çukur’a liderlik etmek için ilk adımını atacak.

Hiç beklemediği bir anda aldığı güzel bir habere sevinen Yamaç’ı bu haberin hemen ardından büyük bir yüzleşme bekleyecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

ÇUKUR 102. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

ÇUKUR OYUNCULARI

Ana karakterler

Yamaç Koçovalı (Aras Bulut İynemli): Koçovalı ailesinin en küçük oğlu ve lideridir.

Sultan Koçovalı (Perihan Savaş): Koçovalı ailesinin annesidir.

Vartolu Sadettin/Salih Koçovalı (Erkan Kolçak Köstendil): Koçovalı ailesinin gayrimeşru oğludur.

Selim Koçovalı (Öner Erkan): Koçovalı ailesinin üçüncü oğludur.

Aliço/Ali Çoban (Rıza Kocaoğlu): Otizmlidir.

Koçovalıların sokaktaki gözü kulağı gibidir.

Cumali Koçovalı (Necip Memili): Koçovalı ailesinin en büyük oğludur.

Mahsun/Fikret (Berkay Ateş): Karakuzular çetesinin eski liderlerindendir.

Azer Kurtuluş (Cihangir Ceyhan)

Efsun (Damla Sönmez): Baykal'ın kızıdır.

Fadik Kurtuluş (Nur Sürer): Azer'in annesidir.

Arık Böke Erdenet (Barış Arduç): Çağatay'ın kardeşi.

Seren Erdenet (İrem Sak): Arık Böke'nin kuzeni.

Cengiz Erdenet (Mustafa Avkıran): Erdenet ailesinin babasıdır.

Olga Erdenet (Suna Yıldızoğlu): Erdenet ailesinin annesidir.

Yardımcı karakterler

Emmi (Kadir Çermik)

Celasun (Kubilay Aka)

Koçovalıların adamıdır.Medet (Mustafa Kırantepe)

Metin (Cem Uslu)

Meke (Aytaç Uşun)

Karaca Koçovalı (Ece Yaşar)

Ayşe Yılmaz (İrem Altuğ)

Saadet Koçovalı (Boncuk Yılmaz)

Damla Koçovalı (Hare Sürel)

Akın Koçovalı (Burak Dakak):

Nehir (Hazal Subaşı)

Murtaza (Ferit Kaya)

Emir Varol (Uğur Aslan)

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Barış Arduç, Perihan Savaş, Nur Sürer, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.