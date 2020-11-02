02 Kasım 2020 Pazartesi 23:51 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 23:51

Uyanış Büyük Selçuklu 6. bölüm Pazartesi akşamı TRT1 ekranlarında yayınlandı. Uyanış Büyük Selçuklu 6. bölümde; Ahmed Sencer ve Yorgos ikilisinin karşı karşıya geldiği yerde önce büyük bir mücadele yaşandı ve ardından Yorgos'un adamları Sencer'in bacaklarına ok atarak onu etkisiz hale getirdi. Andreas, Kuvel taraflarında konuşlanan askeri kuvvetlerin kendi elleriyle sonunu hazırlayıp bedelini acı bir şekilde ödetirken acı sürprizden habersizdir. Uyanış Büyük Selçuklu 6. bölüm izlemek isteyenler için son bölüm haberimizde.

Selçuklu Devleti'nin dönemini anlatan Uyanış Büyük Selçuklu 6. bölümü izleyenler tarafından heyecanla takip edildi. Yorgos'un Ahmed Sencer'i hançerleyip "Öl o vakit" dediği sahne son bölüme damga vurdu. Son bölümde yaşanan gelişmeler sonrası gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm izle full

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 6. BÖLÜM ÖZETİ

Batınilerin devleti yıkmaya yönelik faaliyetlerine son vermenin eşiğine gelen Sencer, bu eşikte zorlu bir imtihanla karşı karşıya kalmıştır. Batınilerin savlarını halk nazarında çürüten Gazali'yi öldürmekle görevlendirilmiştir.

Bu görevin öncesinde bir hücreye kapatılan Sencer, dışarıyla bağlantı kurabilmek için tek şansını kullanıp Turna'ya ulaşmayı denemiştir. Turna, Sencer'in ilaç şişesi içinde gönderdiği pusulayı fark edebilecek midir? Şişedeki not Nizamülmülk'ün eline geçecek midir?

Kendisine verilen suikast emrini yerine getirmek zorunda kalan Sencer, elindeki tatar yayını medreseden Nizamülmülk'le birlikte ayrılmakta olan Gazali'nin tam kalbine nişanlar ve tetiği çeker. Kalbine ok saplanan Gazali ölecek midir?

Ebulkasım'ın Anadolu'da birliği sağlayabilmek için, aralarında uzlaşmaz bir düşmanlık bulunan Elçin ile evlilik isteğini Melikşah kabul edecek midir?

Öte yandan Melikşah'ın elinde tutsak olan Ağabeyi Kılıçarslan'ı kurtarmak isteyen Elçin, amacına ulaşmak için nasıl bir yol izleyecektir?

Sencer, Gazali'yi kalbinden vurarak üzerindeki casusluk şüphesinin kalkmasını sağlamıştır. Bu sayede Başdai İbn-i Attaş'la görüşecek olan Sencer, onun kimliğini açığa çıkarıp Batınilerin kirli planlarını deşifre edebilecek ve onların ele geçirmesini sağladığı kutsal emanetleri geri getirip Melikşah'a verdiği sözü tutabilecek midir?

Nizamülmülk'ün tertibi sonrasında, Batıniler kendilerine kurulan tuzağa çekilmişler, Sencer oraya gitmemek için ne yapsa da başarılı olamamış, Tapar'la karşı karşıya gelmiş ve vuruşmada yüzü açılan Sencer'in boynuna Tapar'ın kılıcı dayanmıştı. Tapar'ı durduran hamle kimden gelecektir? Sencer, Batınilerle giriştiği mücadelenin en kritik eşiğinde yoluna devam edebilecek midir?

Batınilerden aldığı istihbarat neticesinde Andreas, askerlerini öldüren Melikşah'tan intikam almak için Kuvel civarında gizlenen özel birliği kılıçtan geçirmişti. Baskına uğrayan özel birlikten bir kişi sağ kalmıştı.

O da Melikşah'ın hassa askeri Yalman'dı. Yalman çetin bir yolculuktan sonra Isfahan'a varmayı başarmıştı. Yalman, Hasan Sabbah'ın ihanetini ayyuka çıkarabilecek midir? Hasan Sabbah, Yalman'ın kendini ele vermesini engelleyebilecek midir? Melikşah özel birliğin intikamını nasıl alacaktır?