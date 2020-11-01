01 Kasım 2020 Pazar 16:15 - Güncelleme: 01 Kasım 2020 Pazar 16:15

Zümrüdüanka 17. bölümü cumartesi akşamı FOX Tv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Zümrüdüanka 17. bölüm izleyenleri yine ekran başına kilitledi. Yayınlanan son bölümde Abbas, Serhat'ın gazabına uğrayacağını anlayınca, çareyi kaçmakta bulur. Öte yandan Serhat ile Zümrüt evlenir. Nihayetinde mutlu olmak için adım atan Zümrüt, bu kararı sonrası neler yaşayacak? Abbas'ın tehlikeli planı onları nasıl etkileyecek? İşte kaçıranlar için Zümrüdüanka 17. bölüm izleme bağlantısı.

ZÜMRÜDÜANKA 17. BÖLÜM İZLE

ZÜMRÜDÜANKA 17. BÖLÜM ÖZETİ

Abbas, Serhat’ın gazabına uğrayacağını anlayınca, çareyi kaçmakta bulur. Abbas, kendini korumaya aldığını düşünürken, en büyük müttefiki olan Azimet’i kaybetmek üzere olduğundan habersizdir.

Serhat ve Deniz, boşanırlar. Zümrüt, Serhat’ın aşkına daha fazla kayıtsız kalamaz. Serhat ve Zümrüt, yaşadıkları tüm acılardan sonra, mutlu olmak için her şeye karşı durmak isterler. Ancak Abbas uzakta olsa dahi, onları temelli ayırmak için, çok tehlikeli bir planın tohumlarını ekmeye başlamıştır.

Suhandan’ın inadı, onu Hamit’le olan ilişkisini bitirme noktasına getirir. Ancak Deniz’in vereceği akıl, Suhandan’ın ilişkisine başka bir gözle bakmasını sağlayacak ve ona, yepyeni bir kapı açacaktır.

Zümrüt, tüm yaşananlardan sonra bir karar alır. Zümrüt’ün aldığı kararla, sadece Serhat’ın değil, tüm konağın kaderi değişecektir.

ZÜMRÜANKA 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zümrüdüanka yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

ZÜMRÜANKA 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

ZÜMRÜDÜANKA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abbas, Zümrüt ve Serhat'ı ayırmak için, gözünü karartır. Ancak tüm yaptıklarının bedelini, yeni doğan oğlunu görememekle öder.Serhat, Deniz'den boşanmak için işlemleri hızlandırır. Deniz de konakta kalıcı olmak adına, yeni iş birliklerinin önünü açar.Zümrüt, Cihan'ın atölyesinde işe başlar. Serhat, bunu hiç tahmin etmediği bir anda öğrenir. Zümrüt'ü, Cihan'dan kıskanır. Ancak Zümrüt, sevdiği işi yapmak konusunda kararlıdır.Zümrüdüanka yeni bölüm izleme linki! Zümrüdüanka 17. bölüm tek parça izle! Zümrüdüanka 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı, son bölümde neler oldu?Serhat, ailesinin ve amcasının ölümünden dolayı Abbas'tan şüphelenirken, şüphelerine cevap bulmak için, Abbas'ın kara kutusu Niyazi Çavuş'un peşine düşer.Suhandan, Hamit'in ona attığı adımı yanlış anlayınca, Demirkan Konağı'na döner. Ancak bu ayrılık, ikisine de iyi gelmez.Serhat'ın Abbas'a öfkeyle atacağı adım, Zümrüt'le yeniden bir arada olma ihtimalini yok etmek üzeredir. Zümrüt, felakete dönüşen bu duruma kayıtsız kalamaz.

Zümrüdüanka yeni bölümü ile Cumartesi akşamı 20.00'de FOX Tv ekranlarında olacak.