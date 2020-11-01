01 Kasım 2020 Pazar 17:02 - Güncelleme: 01 Kasım 2020 Pazar 17:02

Zümrüdüanka dizisi hakkında final yapacağına dair iddialar ortaya atıldı. Zümrüdüanka dizisi, izlenme oranı olarak İyi Günde Kötü Günde ve Kalk Gidelim dizilerinin önünde yer alsa da dizi değişen konusu ve oyuncu kadrosu ile ilk sezon aldığı yüksek reytingleri yakalayamadı. Peki Zümrüdüanka bitiyor mu? Zümrüdüanka ne zaman final yapacak?

ZÜMRÜDÜANKA BİTİYOR MU?

Başrolünü Ali Navruz ve Alina Boz’un paylaştığı Zümrüdüanka dizisi final iddiaları ile gündeme geldi. Zümrüdüanka'nın yapımcısı Pastel Film final söylentileri hakkında açıklama yapmıştı. Dizinin yapımcısı Zümrüdüanka'nın final yapacağı söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Fakat dizinin izlenme oranı düştü ve yeniden reytinglerde alt sıralarda yer aldı.

ZÜMRÜDÜANKA NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Dizi yapımcılarından henüz konu hakkında yeni bir açıklama bulunmazken, Zümrüdüanka dizisinin reytinglerinin düşmesiyle birlikte dizinin sezon sonunda final yapabileceği öngörülüyor.

ZÜMRÜDÜANKA KONUSU

Zümrüt Kuloğlu, Nevşehir'in en müflis mahallesinde babası, annesi ve iki kız kardeşiyle birlikte yaşamakta, İç Anadolu'nun en kudretli ailelerinden Demirkanların fabrikasında çalışmaktadır… Zümrüt'ün annesi Ülfet halinden sürekli şikayet eden, kızlarını hayırlı bir kısmetle evlendirip yaşadıkları rezil hayattan kurtulmanın hesapları peşinde olan bir kadındır.

Zümrüt, bir yandan onun baskılarıyla başa çıkmaya uğraşırken diğer yandan Demirkanların varislerinden Adil Bey'in evlenme teklifini annesinden gizlemeye çalışmaktadır… Ne var ki Ülfet bunu öğrenecek ve kızını nikah masasına oturtmak için bin bir çeşit oyuna başvuracaktır… Zümrüt ise her şeye rağmen direnecektir. Çünkü yüreğini kavuran bir sır vardır… Zümrüt, Demirkanların Suriye'de şehit düşen torunu Serhat'a aşıktır… Ve bu aşk küle dönmüştür…

OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerini Alp Navruz ve Ceren Yılmaz'ın paylaştığı Zümrüdüanka oyuncu kadrosunda; Hatice Aslan, Selim Bayraktar, Ayten Uncuoğlu, Serhat Özcan, Elif Çakman, Sebahat Kumaş, Mine Kılıç, Simge Selçuk, Korkmaz Arslan, Asiye Dinçsoy, Pelin Abay, Doğa Zeynep Doğuşlu, Barış Küçükgüler, Miray Akay, Gönül Akbaş, Serkan Açay, Gökhan Bekletenler, Eren Demir, Umut Karadağ, Nazlı Pınar Kaya ve Ebrar Baba gibi birbirinden başarılı oyuncular da yer alıyor.

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