31 Ekim reyting sonuçları açıklandı! İşte Masterchef, Zümrüdüanka ve Ana haber reyting sıralaması

01 Kasım 2020 Pazar 11:57 - Güncelleme: 01 Kasım 2020 Pazar 11:57

31 Ekim reyting sonuçları açıklandı. Kuruluş Osman, Ana haber ve dizilerin reyting sıralaması bazı televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Dün akşam TV8'de Masterchef, FOX TV'de Zümrüdüanka ve Show Tv'de Bıçak sırtı yapımları ekranlara geldi. Yeni bölümlerin ardından zirvenin sahibi belli oldu. 31 Ekim reyting sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

31 EKİM 2020 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

31 Ekim 2020 tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. İşte dünün reyting sonuçları...

Total'de 1.sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye”, 2.sırada FOX TV’de ekrana gelen “Gülbin Tosun ile ana haber”, 3.sırada ise FOX Tv'de "Zümrüdüanka" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye”, 2.sırada FOX TV’de ekrana gelen “Gülbin Tosun ile ana haber”, 3.sırada ise Kanal D'de yayımlanan Sadakatsiz dizisinin tekrarı yer aldı.

31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye yer aldı. AB'de ise birinci sırada yine Masterchef Türkiye, üçüncü sırada Sadakatsiz dizisi tekrar bölümü yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 ZUMRUDUANKA FOX

4 SHOW ANA HABER SHOW TV

5 SADAKATSIZ (TKR) KANAL D

6 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

7 KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR) ATV

8 ZUMRUDUANKA (OZET) FOX

9 MUMYA EJDER IMPARATORU'NUN MEZARI (Y.S) STAR TV

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye yer aldı. AB'de ise birinci sırada yine Masterchef Türkiye, üçüncü sırada Sadakatsiz dizisi tekrar bölümü yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KUZEY YILDIZI ILK ASK SHOW TV

2 MASTERCHEF TURKIYE TV8

3 GONUL DAGI TRT 1

4 CILGIN SAYISAL LOTO TV8

5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

6 SHOW ANA HABER SHOW TV

7 ZUMRUDUANKA FOX

8 KUZEY YILDIZI ILK ASK (OZET) SHOW TV

9 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

10 KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR) ATV