01 Kasım 2020 Pazar 14:51 - Güncelleme: 01 Kasım 2020 Pazar 14:51

TRT 1 ekranlarında Cumartesi akşamı Gönül Dağı'nı göremeyen izleyiciler dizinin neden yayınlanmadığını merak etmeye başladı. TRT 1'in yeni dizisi Gönül Dağı 3. bölümüyle ekrana gelecekti ancak yayın akşında dizinin adı görülmedi. Dizinin takipçileri Gönül dağı dizisi neden yayınlanmadı? Gönül dağı 3. bölüm ne zaman? sorunarının cevabını araştırmaya koyuldu. İşte konu hakkında merak edilenler.

GÖNÜL DAĞI NEDEN YOK?

Gönül Dağı 3. bölümün İzmir’de yaşanan deprem felaketi sonrasında yayından kaldırıldığı belirtildi.

Bu hafta 3. bölümüyle izleyiciyle buluşacak olan Gönül Dağı için TRT 1'in resmi Twitter hesabından açıklama yapıldı. TRT 1 tarafından yapılan açıklama şöyle:

"BİLGİLENDİRME

İzmir'de meydana gelen depremden dolayı bu akşam yeni bölümümüzle sizlerle olamayacağız. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz.

GÖNÜL DAĞI"

GÖNÜL DAĞI 3. BÖLÜM NE ZAMAN?

Gönül Dağı dizisinin 3. yeni bölümünün gelecek hafta 7 Kasım Cumartesi akşamında TRT 1 ekranlarında yayınlanması beklenmekte.

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Dilek’in yıllar sonra kasabaya dönüşüyle Taner’in dünyası tamamen değişmiştir. Onun gönlünü kazanabilmek için beş haftası olduğunu bilen Taner, bu sefer onun gidişine izin vermemeye kararlıdır. Ancak Dilek henüz kimsenin bilmediği birtakım sırların ağırlığından dolayı işleri erkenden bitirip kasabadan gitmek istemektedir. Taner için çocukluk aşkına kavuşma umudu gitgide sönerken Gönül Dağı imdadına yetişecektir. Taner, Dilek’le beraber Gönül Dağı’nın esrarengiz tarafına doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Bu yolculuğun sonunda her ikisini de büyük bir sürpriz beklemektedir…

Öte tarafta Selami’nin düğünü bütün ülkenin konuştuğu bir dalgaya dönüşmüştür. Öyle ki Muammer ve Hüseyin oğullarının birbirleriyle görüştüğünü anlamıştır. İki aile arasındaki tansiyon artınca devreye Ciritçi Abdullah girecektir. Muammer ve Hüseyin sonunda barışabilecek midir?

Ramazan aşkından ölüp bittiği Asuman’ın gönlünü kazanmanın yolunu bulmuştur. İnce ince işlediği planı uygulamaya koyduğunda ise hiç beklemediği bir sonuçla karşılaşacaktır.