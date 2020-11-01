01 Kasım 2020 Pazar 15:34 - Güncelleme: 01 Kasım 2020 Pazar 15:34

Kuzey Yıldızı dizisi neden yayınlanmadı? sorusunun yanıtı dizinin izleyenleri tarafından merak ediliyor. Show Tv ekranlarında Cumartesi akşamı Kuzey Yıldızı 38. bölüm ekrana gelecekti ancak yayın akşında dizinin adı görülmedi. Dizinin takipçileri Kuzey Yıldızı 38. bölüm ne zaman? sorusunun cevabını araştırmaya koyuldu. İşte yeni bölümün yayınlanacağı tarih.

KUZEY YILDIZI NEDEN YAYINLANMADI?

Kuzey Yıldızı 38. bölümün İzmir’de yaşanan deprem felaketi sonrasında yayından kaldırıldığı belirtildi.

KUZEY YILDIZI 38. BÖLÜM NE ZAMAN?

Bu hafta 38. bölümüyle izleyiciyle buluşacak olan Kuzey Yıldızı dizisi yeni bölümü gelecek hafta aynı gününde seyirci ile buluşacak.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırmıştır ve büyük bir hayal kırıklığı içindedir. Bulut, kayıtsız şartsız hayatından çıkıp gidecektir. Kuzey ve Yıldız’ın aralarındaki engeller bir bir ortadan kalkıyor gibi görünmektedir. Bu zamana kadar iki aşığın göğünden bir an olsun ayrılmayan kara bulutlar bir bir dağılmaya, nihayet gün yüzü onlara da gülmeye başlamıştır.

Kuzey ve Yıldız, artık sadece aşklarını ve geleceklerini düşünmelilerdir. Bir yandan hazırlıklara başlarken bir yandan bu büyünün bozulmasından delicesine korkmaktadırlar. Nitekim korktukları başlarına gelir. Yirmi yıllık aşkın, yirmi yıllık engeli Yaşar, kendini gösterir. Kuzey’in aşkını, kendi yöntemleriyle sınayacaktır. Kuzey, kendine fazlasıyla güvense de sınavlar çok zor ve tehlikelidir. Kuzey, bir Yıldız’a dokunabilmek için uçmayı göze alabilecek midir? Buna cesaret etse bile sonunda Yıldız’a dokunmayı başarabilecek midir?

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