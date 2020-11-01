01 Kasım 2020 Pazar 17:02 - Güncelleme: 01 Kasım 2020 Pazar 17:02

Doğukan Güngör kimdir? Zümrüdüanka dizisi oyuncularından Doğukan Güngör hakkında araştırmalar hız kazandı. Dizide Hamit karakteriyle iyi bir oyunculuk sergileyen Güngör, daha önce Meryem ve Savaşçı dizilerinde de rol aldı. Genç oyuncu, birçok tiyatro oyununda da yer aldı. Peki Doğukan Güngör kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar.

DOĞUKAN GÜNGÖR KİMDİR?

1 Temmuz 1996 yılında Ankara’da dünyaya gelen Doğukan Güngör, 2017 yılında Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’ne girdi. Bu süreçte Othello, Umut, Bizim Köyün Adeti ve Hiç Kimsenin Öyküsü gibi birçok tiyatro oyununda yer aldı. Daha sonra Harika Uygur’la Chubbuck metodu üzerine çalıştı. İlk olarak ‘Meryem’ projesinde kamera karşısına geçti ve şu anda "Zümrüdüanka" dizisinde Hamit karakterini canlandırıyor.

Doğukan Güngör Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur. Rol aldığı dizi, tiyatro oyunları ile tanınmaktadır.

Doğukan Güngör 1 Temmuz 1996 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Doğukan Güngör boyu 167 cm ve 56 kilodur. Liseyi tamamladıktan sonra üniversite eğitimine İstanbul’da Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nde sürdürmeye başladı. Oyunculuk kariyerine başlamadan evvel Harika Uygur’dan temel oyunculuk eğitimleri aldı.

Doğukan Güngör kameraların karşısına ilk kez 2017 yılında “Savaşçı” dizisi ile adım attı. Ardından bir çok tiyatro oyununda sahne aldı.”Othello, Bizim Köyün Adeti, Umut, Hiç Kimsenin Öyküsü” gibi oyunlarda boy gösterdi. 2018 yılında “Meryem” dizisinde rol adı. 2020 yılında “Zümrüdüanka” dizisinde “Hamit” rolü ile büyük bir çıkış yakaladı.

Doğukan Güngör tiyatro oyunları

Othello

Bizim Köyün Adeti

Umut

Hiç Kimsenin Öyküsü

Doğukan Güngör dizileri ve filmleri

2020 Zümrüdüanka

2018 Meryem

2017 Savaşçı

Zümrüdüanka bitiyor mu?