03 Kasım 2020 Salı 10:14 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 10:14

Sefirin Kızı 26. bölümüyle Star Tv ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizide olaylar durulmak bilmiyor. Nare, Sancar'ın kurtulması için elinden geleni yapacaktır. Kahraman'ın yanına gidip şantaj yapan Nare, ifadesini değiştirmezse Kahraman'ı şikayet edeceğini söylüyor. Peki Sancar yaşayacak mı? Yaşarsa katil olmaktan kurtulabilecek mi?Sefirin Kızı 26. bölümü Puhu Tv'den veya Star Tv'den izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirler.

Star Tv ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı son bölümü ile dün akşam izleyici karşısına çıktı. Sefirin Kızı son 26. bölümde Nare, kızı Melek'i de alıp konağa geri dönmüşken başına gelenler karşısında bir kez daha sarsılıyor. Nare, uçurumdan aşağı düşen Sancar için çok gözyaşı dökecektir. Kahraman’ı vurup Akın’ı uçurumdan atan Sancar ölecek mi, yoksa yaşayıp katil mi olacak? Sefirin Kızı 26. bölüm izleme linki kaçıranlar için haberimizde yer alıyor. Sefirin Kızı 26. bölüm izle Puhu Tv

SEFİRİN KIZI 26. BÖLÜM FULL İZLE STAR TV

Sefirin Kızı 26. son bölümü ile Star TV ekranlarında yayınlandı. Sefirin Kızı 26. bölümde Melek sevinç içinde konağa koşar. Annesiyle beraber babasına dönmüşlerdir. Artık aile olmaları için bir engel kalmamıştır. Ama babasını hiçbir yerde bulamaz. Çünkü dağ gibi babası, bir dağın dibinde yatmaktadır. Hem Melek hem destan yetim mi kaldı? Alacakuş artık öksüz mü? Nare, efesinin kızına ve annesine ne diyecek? Kahraman’ı vurup Akın’ı uçurumdan atan Sancar ölecek mi, yoksa yaşayıp katil mi olacak?

Sefirin Kızı son bölümüyle pazartesi akşamı ekrana geldi. Sefirin Kızı 26. bölümde; Sancar Alacakuş'u serbest bırakmıştır, Alacakuş da yavrusunu alıp uçacaktır ama bunu yavru kuşa nasıl anlatacaklardır? Nare ve Sancar kendi acılarını bir kenara koyup kızlarına bu ayrılığı anlatmanın bir yolunu bulmaya çalışırlar ama Nare veda zamanı yaklaştıkça dağılır.

Bir yanda kızını babasından ayırmak, bir yanda yine köksüz kalmak, bir yanda da affedememek. Ne ayrılabilir ne kavuşabilir; bir arafta kanayıp durur.

Sancar ise sevdasını ve kızını uğurlar, bütün hesaplarını kapatır ve uçuruma çıkar ama kader, onlar için destanı baştan yazmaktadır. Bu sefer Alaca'nın değil, efesinin yere çakılacağı bir destan.

Başrollerinde Neslihan Atagül, Engin Akyürek, Uraz Kaygılaroğlu, Doğukan Polat ve Hivda Zizan Alp gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümleri her Pazartesi Star TV ekranlarında yayınlanıyor.