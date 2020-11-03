03 Kasım 2020 Salı 14:08 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 14:08

Yasak Elma 83. Bölüm dün akşam FOX TV ekranlarında yayınlandı. Yasak Elma 83. Bölümde; Halit, aldatılma hissiyle düğün gününde ortalığı birbirine kattı. Yıldız düğününde Şahika'yı gelin olarak görür ve daha onun şokunu atlatamazken yeni bir şok daha yaşayacaktır. Konuklarla birlikte izleyicilerin de ağzını açıkta bırakan sahne bu bölüme damgasını vurdu. Yasak Elma 83. Bölüm özeti ve Yasak Elma 83. Bölüm Full İzleme linki sizlerle...

Yasak Elma 83. bölümüyle FOX Tv ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük bir izleyici kitlesi olan dizi tüm sürükleyiciliğiyle devam ediyor. Şahika Halit ile Yıldız'ın evlenmesine engel olmak için Halit'e velayet davasında işine çok yarayacak kanıtları verir. Öte yandan Yıldız yaptığı akılalmaz plan ile herkesi şaşkına uğratacaktır. Halit ise ona oyun oynayan herkesten intikam almaya yemin etmiştir ve hiç kimsenin beklemediği bir hamleyle herkesi şoke eder. Yasak Elma 83. bölümü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirler.

YASAK EMA 83. BÖLÜM FULL İZLE