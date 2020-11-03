Yasak Elma 83. Bölüm dün akşam FOX TV ekranlarında yayınlandı. Yasak Elma 83. Bölümde; Halit, aldatılma hissiyle düğün gününde ortalığı birbirine kattı. Yıldız düğününde Şahika'yı gelin olarak görür ve daha onun şokunu atlatamazken yeni bir şok daha yaşayacaktır. Konuklarla birlikte izleyicilerin de ağzını açıkta bırakan sahne bu bölüme damgasını vurdu. Yasak Elma 83. Bölüm özeti ve Yasak Elma 83. Bölüm Full İzleme linki sizlerle...
Yasak Elma 83. bölümüyle FOX Tv ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük bir izleyici kitlesi olan dizi tüm sürükleyiciliğiyle devam ediyor. Şahika Halit ile Yıldız'ın evlenmesine engel olmak için Halit'e velayet davasında işine çok yarayacak kanıtları verir. Öte yandan Yıldız yaptığı akılalmaz plan ile herkesi şaşkına uğratacaktır. Halit ise ona oyun oynayan herkesten intikam almaya yemin etmiştir ve hiç kimsenin beklemediği bir hamleyle herkesi şoke eder. Yasak Elma 83. bölümü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirler.Şahika'nın düğüne gelinlikle gelmesi olayları daha da karmaşık hale getirecektir. Halit'in planı gizli gizli işlerken Yasak Elma 83. bölümde olaylı bir düğün seyirci karşısında çıkacak.
YASAK EMA 83. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Şahika’yla el sıkışan Halit, Şahika’nın elindeki fotoğrafları almaya çalışır. Her şeyden habersiz olan Yıldız düğün hazırlıklarıyla uğraşırken, diğer taraftan Şahika da kendince hazırlık yapmaktadır. Halit ise ona oyun oynayan herkesten intikam almaya yemin etmiştir ve hiç kimsenin beklemediği bir hamleyle herkesi şoke eder.
Yasak Elma 83. bölümde; Ender’in ve Yıldız’ın ortadan kaybolmasıyla meydan tamamen Şahika’ya kalmıştır. Şahika gelecekle ilgili planlarını ilmek ilmek dokurken, Halit’i ve çocuklarını avucunun içine almış, Halit’le evlilik hazırlıkları içindedir. Yıldız hamiledir ve bebeğine bir zarar gelmemesi için hamilelik dönemini herkesten uzakta bir köyde geçirmektedir. Bebeğini sağlıkla dünyaya getirmek ve bütün kötülüklerden uzak durmak tek amacıdır. Yıldız’ın aldığı radikal karar, bir gece kapısının çalmasıyla değişir. Ender geçirdiği kaza sonrası uzun süre felç kalmış, zamanını azimle iyileşmeye ve ona zarar veren düşmanından intikam almaya adamıştır. Karşısındaki düşmanın gücüyle tek başına baş edemeyeceğini anladığından, kendine gelir gelmez Yıldız’ın yanına gider.Ender başına gelenleri Yıldız’a anlatır ve bir zamanların en büyük iki düşmanı, Şahika ve arkasındaki güce karşı iş birliği kararı verirler.
Düğün hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, Halit oğlunun velayetini alabilmek için Yıldız ve Kerim ilişkisiyle ilgili somut delillerin peşine düşmüştür. Tam ümidini kaybettiği esnada, beklemediği bir el ona yardım teklifinde bulunur. Halit’in zorlu bir karar vermesi gerekecektir.
Yasak Elma Oyuncuları:
Talat Bulut
Şevval Sam
Eda Ece
Nesrin Cavadzade
Barış Kılıç
Şafak Pekdemir
Buçe Buse Kahraman
Barış Aytaç
Serkan Rutkay Ayıköz
Doğaç Yıldız
Gökhan Alkan