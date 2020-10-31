Ramo 18. bmlüm izle! Ramo 18. bölüm full izle (tek parça)

31 Ekim 2020 Cumartesi 00:30 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 00:30

Ramo 18. bölümüyle dün akşam Show Tv ekranlarında yayınlandı. Çekimleri Adana'da başlayan, İstanbul'da devam eden yeni dizide bir gencin suç dünyasına girişi anlatılıyor. Ramo 18. bölümde Üzerinde Yavuz'un parmak izi olan silah polise gitmek üzere yola çıkar. Ramo bunun karşılığında Sibel'in imzaladığı belgeleri ister. Ramo, Sibel'i kurtarabilecek midir? Hikayesi ve karakterleri ile büyük ilgi uyandıran dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti haberimizde yer alıyor. Ramo son bölüm 18. bölüm full izle! Ramo 18. bölüm (son bölüm tek parça)

RAMO 18. BÖLÜM İZLE!

RAMO 18. BÖLÜM İZLE YOUTUBE

RAMO 18. BÖLÜM ÖZETİ

Ramo 18. son bölümde; Yavuz’un Erkan ile birlikte Nuri’yi de öldürmeye çalışması Ramo’da büyük bir şüphe yaratmıştır. Yavuz’u deşifre etmek isteyen Ramo, Nuri’yi ölmüş gibi göstererek Cihangir’in yanında Yavuz’un maskesini düşürecektir. Sibel ise gizlice Ramo’ya yardım etmektedir. Büyük bir giz taşıyan “Kaman” dosyasını araştıran Sibel, bulduğu her şeyi Fidan aracılığıyla Ramo’ya iletiyordur. Diğer yandan Ramo, “Kaman” dosyasıyla Cihangir’le birlikte Yavuz’u da polise teslim etmek isterken aslında nasıl büyük bir belaya bulaştığının farkında bile değildir. İşte Ramo 18. Bölüm full izleme linki

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.



RAMO 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner, Macit Koper gibi isimlerin rol aldığı Ramo her hafta Cuma saat 20:00'da yayınlanıyor.

RAMO 17. BÖLÜM ÖZETİ

Ramo'nun hayatını kurtaran ise bir kez daha Nehir oldu. Kürşat, tüm İstanbul'da aradığı Ramo'yu hiç beklemediği bir anda karşısında buldu. Ramo, Kürşat'a her şeyi Cihangir'in yaptırdığını ve paralarını yakmadığını söyledi. Ramo'nun bu cesur hamlesi Cihangir'in hiç beklemediği bir şeydi. Tüm söylediklerinin doğru olduğunu ispatlayan Ramo böylelikle Kürşat'ı kendi tarafına çekmeyi başardı.

Üstelik onunla birlikte masada oturan diğer ortaklar da artık Cihangir'e karşı olacaktı. İstanbul'da başlayacak savaşın fitilini ateşleyen Ramo, paralarını Kürşat'a geri vermenin karşılığında Cihangir'in nasıl kara para akladığını da öğrendi.

Tam bu anlarda ise beklenmedik bir saldırı her şeyi alt üst etti. Kürşat, Cihangir'i cezaevine sokacak şifreyi söylerken vuruldu. Yapılan saldırıda Ramo da vurulurken, Hasan'ı da adamlar zorla götürdü.