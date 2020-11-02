Sadakatsiz dizisine sürpriz oyuncu! Kenan Ece, Sadakatsiz dizisine katılıyor

02 Kasım 2020 Pazartesi 11:16 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 11:16

Kanal D’nin yeni dizisi Sadakatsiz’in oyuncu kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Sadakatsiz dizisine başarılı oyuncu Kenan Ece katıldı. Yayınlandığı çarşamba akşamları hiç şans verilmse de rekorlar kıran Kenan Ece, Sadakatsiz dizisi kadrosuna katıldı.Bir ailenin dağılışını anlatan dizinin başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Özge Özder rol alıyor. Kenan Ece, Sadakatsiz dizisinde hangi rolde olacak merakla bekleniyor.

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu, senaryosunu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk'un kaleme aldığı, başrollerinde; Cansu Dere, Caner Cindoruk ile Melis Sezen'in yer aldığı dizinin kadrosuna 'Güllerin Savaşı' ve 'Avlu'da yer alan Kenan Ece dahil oldu. Kenan Ece'nin Sadakatsiz dizisinde hangi rolde oynayacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

Sadakatsiz dizisi 5. yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz son bölümde Asya çevresindeki herkesin kendisine yalan söylediğini bile bile, intikam için bir şey olmamış gibi hayatına devam etmeye karar verdi. Diğer yandan ise Volkan, Asya'ya yalanlarına devam etti.

Avukat tutan Asya, Volkan'dan mal varlığını da tamamen geri alarak boşanmak için aldatmayla ilgili delil toplamaya başladı. Diğer yandan ise Mert, aşık olduğu Asya'ya Volkan konusunda yardım etmek istediğini söyledi.

ASYA İHANETİ GÖZLERİYLE GÖRDÜ

Sadakatsiz'in son bölümünde Volkan'a gelen telefon, ihaneti bir kez daha gözler önüne seriyor. Volkan'ın annesinin vefat haberini alan Derin, onun yanına gidiyor. Geç saatte Volkan'ın yanına gelerek, onu teselli etmek istiyor.

Ondan gelen telefonla evden ayrılan Volkan, Asya'nın radarına takılıyor. Asya, onu takip ediyor. Yolun sonunda ise Derin'in arabasında Volkan'la ikisini samimi bir şekilde görüyor.

Sadakatsiz 4. bölümde Volkan'dan boşanmak için delil toplamaya çalışan Asya, beklenmedik olayların içinde kalıyor. Yaşadığı ihanetin ağırlığı altında ezilse de bunu belli etmeden hayatına devam etmek zorunda olduğunu anlıyor. Oğlu Ali'nin bu durumdan en çok etkilenen kişi olacak olması da Asya'yı ayrıca yaralıyor.

Öte yandan intikam planları da yapan Asya, yavaş yavaş harekete geçmeye başlıyor.

Asya, kayınvalidesi Saliha’nın yanından evine döndüğünde, kendini oğlu Ali ile beklenmedik bir konuşmanın içinde bulur. Ertesi gün aldıkları bir haber ise, Asya ile Volkan’ı derinden sarsar ve Asya’nın yeni bir karar almasına sebep olur. Bu yeni kararın sonunda tanık olduğu şey ise, Asya’nın gözünü karartacak, gizemli ve sert bir oyunun başlangıcı olacaktır.

Asya, Derin’in hamile olduğunu öğrenen Volkan’ın yapacağı seçimi merak eder. Volkan ya Derin’le olacak, bebeğin sorumluluğunu üstlenecektir ya da kendisini ve oğlunu seçecektir. Öte yandan Derin, Volkan’ın kendisini oyaladığını düşünmektedir ve ondan net bir cevap ister. İki kadın arasında sıkışıp kalan Volkan’ın seçimi, herkesin hayatını etkileyecektir.

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU

Doktor Asya (Cansu Dere),kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

Sadakatsiz 4. bölüm izle!