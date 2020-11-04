Sadakatsiz 5.bölüm yayınlandı! Sadakatsiz 5. bölüm izle!

04 Kasım 2020 Çarşamba 23:55 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 23:55

Sadakatsiz 5. bölümü izleyenleri ekran başına kilitledi. İlk yayınlandığı günden beri konusuyla dikkat çeken dizi, eşini aldatan bir adamı ve ailesini soktuğu durumu konu alıyor. Sadakatsiz 5. Bölümde; İntikam planları da yapan Asya, yavaş yavaş harekete geçmeye başlıyor. Bir ailenin dağılışını anlatan dizinin başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Özge Özder rol alıyor. İşte kaçıranlar için Sadakatsiz 5.bölüm full izleme linki.

BBC Studios’un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Sadakatsiz dizisi 5 Kasım Çarşamba akşamı 5. bölümüyle ekrana geldi. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümü izleyiciyi ekran başına kilitledi. Yayınlanan son bölümde Asya, Mert ile Volkan'a karşı iş birliği yapmaya karar verdi. Fakat Mert'in bir şartı var. Asya Mert'in şartını kabul edecek mi? Sadakatsiz 5. bölüm full izle! Sadakatsiz 5. bölüm izle!

SADAKATSİZ 5. BÖLÜM İZLE KANAL D

Sadakatsiz 5. Bölümde; İntikam planları da yapan Asya, yavaş yavaş harekete geçmeye başlıyor. Asya, Volkan, Derin, Gönül ve Haluk'un aynı masada yemek yiyor. Yemek sırasında Gönül ve Asya'nın konuşmasında aldatılmakla ilgili sözler Derin'in içine işliyor.

Yemek sırasında Gönül ve Asya’nın konuşması kameralara yansıyor. Asya, ‘Karı koca ilişkisi de öyle. Ne kadar krizler çıksa da sonunda tatlıya bağlanıyor her şey. Günün sonunda aynı yatağa girince bütün sorunlar çözülüyor.’ diyor. Gönül, ‘Kesinlikle. Yoksa bizde ne krizler ne kavgalar… Haluk az üzmedi beni.’ yanıtını veriyor.

Sadakatsiz 5. Bölümde; Mert, Asya'ya alenen duygularını açıklıyor. Herşeyi bildiğini söyleyen Mert, Asya'ya yardım teklifinde bulunuyor. Asya'yla baş başa yemeğe çıkan Mert, ona yardım edeceğini söylüyor ancak bir şartla! Peki Mert'in şartı ne olacak? Asya onunla iş birliği yapıp, Volkan'dan intikam alacak mı?

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU

Doktor Asya (Cansu Dere),kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

SADAKATSİZ OYUNCULARI

Cansu Dere (Asya)

Caner Cindoruk (Volkan)

Melis Sezen (Derin)

Burak Sergen (Haluk)

Özge Özder (Derya)

Eren Vurdem (Mert)

Yeliz Kuvancı (Bahar)

Olcay Yusufoğlu (Serap)

Nazlı Bulum (Nil)

Gözde Seda Altuner (Gönül)

Emir Taro Tekin (Selçuk)

Alp Akar (Ali)