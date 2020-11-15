15 Kasım 2020 Pazar 14:15 - Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 14:15

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadkatsiz dizisinde sergilediği performansla izleyici tarafından takdir edilen Cansu Dere hakkında bilgi edinmek isteyenler Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere kimdir, kaç yaşında? Cansu Dere evli mi? sorularının yanıtını araştırıyor. Televizyon dünyasına sunuculuk ile giriş yapan güzel oyuncu, dizilerde canlandırdığı karakterlerle adeta özdeşleşiyor. İşte Sadakatsiz dizisinin Asya'sı Cansu Dere ile ilgili merak edilenler.

SADAKATSİZ ASYA (CANSU DERE) KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Cansu Dere, 1980 yılında Ankara'da doğdu. 40 yaşında olan başarılı oyuncu birçok dizi ve filmde rol aldı. Anne tarafından İzmir, İstanbul ve Selanik kökenli, baba tarafından ise Bulgaristan kökenlidir

Yunanistan göçmeni bir aileden olan Cansu Dere, İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladı. 2000 yılında Kanal D Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda Türkiye 3. güzeli seçildi ve profesyonel mankenlik yapmaya başladı.

Hakan Yıldırım, Cengiz Abazoğlu, Ümit Ünal, Evrim Timur, Arzu Kaprol, Bahar Korçan gibi Türkiye'nin en önemli moda tasarımcılarının defilelerinde yer aldı.

ITKIB' in tüm yurtdışı organizasyonlarında ülkemizi temsil eden Cansu Dere , 2002-2003 yıllarında Paris'te çeşitli defilelere katıldı ve birçok önemli fotoğrafçıyla başarılı çalışmalar gerçekleştirdi.

İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden mezun oldu.

CANSU DERE EVLİ Mİ?

Cansu Dere evli değildir. 40 yaşındaki güzel oyuncu özel hayatı ile sık sık gündeme gelse de henüz hiç evlilik yapmadı.

Cansu Dere, ilk sunuculuk deneyimini Kanal D'deki Çocuk ve Müzik programıyla yaşamıştır. Ardından 2004 yılında Show TVde yayınlanan Türkiye'nin Yıldızları adlı yarışmayı sunmuştur. NTV'de yayınlanan Life Style Moda programında sunuculuğun yanı sıra editörlük de yapmıştır. 2005'te yine NTV'de N Moda programının sunuculuğunu üstlenmiştir.

2004'te Hilal Saral'ın yönettiği Nazanı oynadığı Metro Palas adlı diziyle oyunculuğa adım atmıştır. Daha sonra Türkan Derya'nın yönettiği Alacakaranlık adlı dizide Irmak Bozoğlu karakterini canlandırmıştır. 2005 yılında Zeynep Günay Tan'ın yönettiği Güz Yangını dizisindeki Ceylan rolüyle dikkatleri çeken Dere, bu dönemde Çağan Irmak'ın TV filmi formatında çektiği Kabuslar Evi filminde köylü Esma karakterini oynamıştır. 2006-2008 yılları arasında Sıla isimli dizide Mehmet Akif Alakurt ile birlikte başrol oynayarak popülerliğini arttırmıştır.

Cansu Dere, Sıla karakteri ile yer aldığı dizi ile hayran kazanmaya başlamıştır. 2007`de Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte rol aldığı Son Osmanlı Yandım Ali adlı, Defne karakterini oynadığı dönem filmi 1 milyonun üstünde seyirci tarafından izlenmiştir.[kaynak belirtilmeli]2009 yılında Acı Aşk adlı, Onur Ünlü'nün senaryosunu yazdığı,Taner Elhan'ın yönettiği bir filmde rol almıştır. Halit Ergenç, Songül Öden ve Ezgi Asaroğlu ile başrolleri paylaştığı filmde Oya adlı bir fotoğrafçıyı oynamıştır.

Cansu Dere, 2009'da döneme damgasını vuran Ezel dizisindeki Eyşan rolü ile daha da ünlenmiştir. Yine 2009 yılında Totally Spies:Casus Kızlar Her şey Nasıl Başladı? filminde Alex ve Mandy karakterlerini seslendirmiştir. 2010'da Yahşi Batı filminde Mary Lou karakterini oynamıştır.

2011'de Serdar Akar'ın yönettiği 3. sinema filmi Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm'ü çekmiştir. Filmde Songül isimli bir polisi canlandırmıştır. 2012'de El Yazısı filminde yine başrolü üstlenmiştir. Dere bu kez küçük bir kasabada eczacılık yapan Zeynep rolünü üstlenmiştir.

Son olarak Muhteşem Yüzyıl dizisinde İranlı Firuze karakteri ile yer almıştır. 2016 Ekim'inde Star tvde yayınlanmaya başlayan Anne (dizi) dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Cansu Dere, Sadakatsiz dizisinde oyunculuk hayatına devam etmektedir.

CANSU DERE'NİN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2004 Metro Palas Başrol

2005 Alacakaranlık Yardımcı Karakter

2005 Avrupa Yakası Konuk Oyuncu

2005 Güz Yangını Başrol

2006-2008 Sıla Başrol

2006 Kabuslar Evi: Takip Yardımcı Karakter

2007 Son Osmanlı Yandım Ali Başrol

2009 Acı Aşk Başrol

2009 Casus Kızlar Seslendirme

2009-2011 Ezel Başrol

2010 Yahşi Batı Yardımcı Karakter

2010 Altın Kızlar Konuk Oyuncu

2011 El Yazısı Başrol

2011 Behzat Ç. Başrol

2016 Anne Başrol

2020 Sadakatsiz Başrol

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