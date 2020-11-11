Sadakatsiz 6.bölüm yayınlandı! Sadakatsiz 6. bölüm izle!

11 Kasım 2020 Çarşamba 21:06 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 21:06

Sadakatsiz 6. bölümü izleyenleri ekran başına kilitledi. İlk yayınlandığı günden beri konusuyla dikkat çeken dizi, eşini aldatan bir adamı ve ailesini soktuğu durumu konu alıyor. Sadakatsiz 6. Bölümde; İntikam planları da yapan Asya, artık harekete geçmeye karar veriyor. Derin'in annesinin yemek daveti üzerine Asya her şeyi anlatmaya kararlıdır. Bir ailenin dağılışını anlatan dizinin başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Özge Özder rol alıyor. İşte kaçıranlar için Sadakatsiz 6.bölüm full izleme linki.

BBC Studios’un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Sadakatsiz dizisi 5 Kasım Çarşamba akşamı 6. bölümüyle ekrana geldi. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümü izleyiciyi ekran başına kilitledi. Yayınlanan son bölümde Asya'nın Volkanla Derin hakkında yeni bilgiler öğrenmesi onu daha da kışkırttı. Volkan'dan intikam almak için Mert'in şantajlarına boyun eğmek zorunda kalan Asya, bu durumla başa çıkabilecek mi? Sadakatsiz 6. bölüm full izle! Sadakatsiz 6. bölüm izle!

SADAKATSİZ 6. BÖLÜM İZLE KANAL D

Sadakatsiz 6. Bölümde; İntikam planları da yapan Asya, yavaş yavaş harekete geçmeye başlıyor. Asya, Volkan ile birlikte Derin'in annesi Gönül ve Haluk'un yemek davetine icabet eder. Yemek sırasında Asya'nın her şeyi itiraf etmesi sonrası ortalık karışacak.

Yemek sırasında Asya’nın konuşması hem Volkan'ı hem de Derin ve ailesini şoka uğratacaktır.

Sadakatsiz 6. Bölümde; Mert, Asya'ya alenen şantaj yapmaya devam ediyor. Her şeyi açıklamakla Asya'yı tehdit eden Mert, bu durumu daha ne kadar sürdürecek? Asya, Volkan'dan intikam almak için yaptığı hata ile daha da çıkmaz bir duruma girecektir.

Çevresini saran yalan ve ihanet çemberinin gitgide köşeye sıkıştırdığı Asya, oğlunu ve düzenini korumak için son kozunu oynamaya karar verir. Tüm gerçeklerin ortaya çıktığı yemek masasında ve sonrasında yaşanacak yüzleşmeler tüm dengeleri kökünden sarsacaktır.

Çarşamba akşamları yayınlanan Sadakatsiz’in son bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı. Derin'in annesinin Asya'yı yemeğe davet etmesi üzerine herşeyi açıklaması için Asya'ya fırsat doğdu. Yemek davetine giden Asya, planını devreye koymaya kararlıdır. Volkan'ın tedirginlikle katıldığı bu akşam yemeğine ise Asya'nın ihanet itirafı geceye damga vuruyor! Asya, Haluk Güçlü'ye, Volkan'ın kendisini Derin'le aldattığını itiraf ediyor. Bu itirafın ardından Volkan ve Derin nasıl bir açıklama yapacak? Haluk ve Gönül bu duruma ne tepki verecek?



Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

BBC Studios’un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Sadakatsiz dizisi 5 Kasım Çarşamba akşamı 5. bölümüyle ekrana geldi. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümü izleyiciyi ekran başına kilitledi. Yayınlanan son bölümde Asya, Mert ile Volkan'a karşı iş birliği yapmaya karar verdi.

Sadakatsiz dizisinin geçen hafta yayınlanan son bölümde Volkan, Asya ve Ali'nin, Derin, Haluk ve Gönül ile restorandaki sürpriz karşılaşmaları ipleri geriyor. Bu durumu fırsat bilen Asya, Derin'i rahatsız etmek için beklenmedik bir hamle yapıyor.

Öte yandan Asya'nın son zamanlardaki davranışlarında farklılık sezen Volkan, bu durumu izlemeye başlıyor. Asya'dan şüphelenen Volkan, nasıl bir yol izleyecek. Bebeğini dünyaya getirme konusunda kararsızlık yaşayan Derin ise kimsenin hesaba katmadığı bir durumun içinde kalıyor.

Volkan'ın en yakın arkadaşı olan Mert ise Asya'nın intikam planının bir parçası olmak için harekete geçiyor. Peki Asya ve Mert iş birliği nasıl sonuçlanacak?

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU

Doktor Asya (Cansu Dere),kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

SADAKATSİZ OYUNCULARI

Cansu Dere (Asya)

Caner Cindoruk (Volkan)

Melis Sezen (Derin)

Burak Sergen (Haluk)

Özge Özder (Derya)

Eren Vurdem (Mert)

Yeliz Kuvancı (Bahar)

Olcay Yusufoğlu (Serap)

Nazlı Bulum (Nil)

Gözde Seda Altuner (Gönül)

Emir Taro Tekin (Selçuk)

Alp Akar (Ali)