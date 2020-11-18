Sadakatsiz 7.bölüm yayınlandı! Sadakatsiz 7. bölüm izle!

18 Kasım 2020 Çarşamba 23:55 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 Çarşamba 23:55

Sadakatsiz 7. bölümü izleyenleri ekran başına kilitledi. İlk yayınlandığı günden beri konusuyla dikkat çeken dizi, eşini aldatan bir adamı ve bu ailenin dağılışını konu alıyor. Sadakatsiz 7. Bölümde; Volkan, Asya'ya oğlunun velayetini vermemek için davada psikolojik rapor talep ediyor. Asya'nın canını yakmaya devam eden bu çıkmazda Volkan bu kez karısını, ailesinin ölümüyle vuruyor. İzlenme rekorları kıran dizinin başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Özge Özder rol alıyor. İşte kaçıranlar için Sadakatsiz 7.bölüm full izleme linki.

BBC Studios’un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Sadakatsiz dizisi 18 Kasım Çarşamba akşamı 7. bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümü izleyiciyi ekran başına kilitledi. Yayınlanan son bölümde Asya'nın her şeyi açıklamasından sonra Volkan ile yaşadığı velayet çıkmazı onu daha da mağdur ediyor. Asya, bu durumla başa çıkabilecek mi? Sadakatsiz 7. bölüm full izle! Sadakatsiz 7. bölüm izle!

SADAKATSİZ 7. BÖLÜM İZLE KANAL D

Sadakatsiz 7. bölümde; Tüm dengeleri değiştiren yüzleşmenin ardından Asya kendini beklemediği bir çıkmaz içinde bulur.

Ailesi ile kopma noktasına gelen Derin Volkan’a sığınırken, işiyle ilgili yaşadığı sorunlar Volkan’ı tümüyle köşeye sıkıştırmıştır. İki tarafın da var gücüyle saldırdığı bu savaştan kimin galip çıkacağı bilinmezken, Asya ve Volkan’ın birbirlerinde açtıkları yaralar her bir darbede daha da derinleşmektedir.

Çarşamba akşamları yayınlanan Sadakatsiz’in son bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.

Volkan, Asya'ya annesinin de babası tarafından aldatıldığı için bilerek kaza yaptığını hatırlatır. Ailesinin şüpheli bir kazada öldüğünü söyleyen Volkan, annesinin o kazayı bilerek yaptığını söyler. Bu sözlerle kışkırtıp canını yaktığı Asya, Volkan'a tokat atar.

Velayet uğruna Asya'da kapanmayacak derin yaralar açan Volkan, çirkin yüzünü ortaya çıkarmaya kararlıdır. Volkan bu hamlelerin yanı sıra Oğlu Ali'yi kendi tarafına çekmeye çalışacak.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İntikam planları da yapan Asya, harekete geçti. Asya, Volkan ile birlikte Derin'in annesi Gönül ve Haluk'un yemek davetine icabet etti. Yemek sırasında Asya'nın her şeyi itiraf etmesi sonrası ortalık karıştı.

Yemek sırasında Asya’nın konuşması hem Volkan'ı hem de Derin ve ailesini şoka uğrattı.

Çevresini saran yalan ve ihanet çemberinin gitgide köşeye sıkıştırdığı Asya, oğlunu ve düzenini korumak için son kozunu oynar ve Kendisine her fırsatta şantaj yapan Mert'e de hakettiği cezayı veren Asya, artık sadece oğlu için yaşamaya kararlıdır.

Tüm gerçeklerin ortaya çıktığı yemek masasında ve sonrasında yaşanan yüzleşmeler tüm dengeleri kökünden sarstı.

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU

Doktor Asya (Cansu Dere),kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

Oyuncular:

Cansu Dere (Asya)

Caner Cindoruk (Volkan)

Melis Sezen (Derin)

Burak Sergen (Haluk)

Özge Özder (Derya)

Eren Vurdem (Mert)

Yeliz Kuvancı (Bahar)

Olcay Yusufoğlu (Serap)

Nazlı Bulum (Nil)

Gözde Seda Altuner (Gönül)

Emir Taro Tekin (Selçuk)

Alp Akar (Ali)