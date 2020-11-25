25 Kasım 2020 Çarşamba 20:01 - Güncelleme: 25 Kasım 2020 Çarşamba 20:01

Sadakatsiz dizisi 8. bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi. Sadakatsiz 8. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Sadakatsiz 8.bölüme Asya'nın Volkan'a karşı yaptığı hamle damga vurdu. Boşanma sürecinde olan Asya ve Volkan, Ali'nin velayeti için kıyasıya savaşmaya kararlıdır. Öte yandan Derin'in Asya'nın evine gelerek onu kışkırtması, işleri Asya açısından daha da zor hale getirecek. İşte kaçıranlar için Sadakatsiz 8. bölüm izleme linki.

BBC Studios’un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Sadakatsiz dizisi 25 Kasım Çarşamba akşamı 8. bölümüyle ekrana geldi. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümü izleyiciyi ekran başına kilitledi. Yayınlanan son bölümde Volkan, Asya'yı oğlu Ali'den uzaklaştırmaya çalışır. Ali ise aslında her şeyin farkındadır. Sadakatsiz 8. bölüm full izle! Sadakatsiz 8. bölüm izle!

SADAKATSİZ 8. BÖLÜMÜ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SAAT 20.00'da başlayacaktır.

SADAKATSİZ 8. BÖLÜM İZLE KANAL D

Sadakatsiz dizisinin yayınlanan son bölümünde; Asya'nın her şeyi göze alarak Volkanla yaşadığı velayet çekişmesi izleyenleri ekran başına kilitledi.

Asya ve Volkan arasındaki köprüler tümüyle yıkılmıştır!

Sadakatsiz 8. yeni bölümde Asya, Ali'yi okula götürmesi için Volkan'ın Derin ile yaşadığı eve götürüp bırakıyor. Ali zile bastığında kapıyı Derin açıyor ve babasını soran Ali, Volkan'ı görmesiyle birlikte şaşkınlığa uğruyor.Volkan ise ne yapacağını bilemiyor. Ali, babasına neden orada olduğunu sorunca Volkan ne diyeceğini bilemiyor. Her şeyin farkında olan Ali, bu durumda annesinin yanında mı olacak babasının yanında mı?

Asya ve Volkan arasındaki köprüler tümüyle yıkılmış, aralarındaki mücadele her zamankinden şiddetli ve acımasız bir hal almıştır. Sürpriz kararlar ve beklenmedik ittifaklar bu amansız savaşı farklı cephelere taşırken, bu savaşın tam ortasında kalan Ali, kazananı belirleyen kişi mi olacaktır?

Anne babasının arasında kalan Ali ne yapacak? Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in bir önceki bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.

Tüm dengeleri değiştiren yüzleşmenin ardından Asya kendini beklemediği bir çıkmaz içinde bulur. Volkan, Asya'ya karşı kozlarını kullanmaya başlıyor. Oğlunun velayetini alabilmek için Asya'yı geçmişinden vuran Volkan, Asya'nın çalıştığı hastaneye gelerek onu çaresiz bir durumda bırakır. Asya, hem Bahar'ın internet üzerinden kendisine yaptığı yorumlar nedeniyle hem de ailevi meselesinin hastaneye taşmasından dolayı işinden bir süre uzaklaştırılır.

Ailesi ile kopma noktasına gelen Derin Volkan’a sığınırken, işiyle ilgili yaşadığı sorunlar Volkan’ı tümüyle köşeye sıkıştırmıştır. İki tarafın da var gücüyle saldırdığı bu savaştan kimin galip çıkacağı bilinmezken, Asya ve Volkan’ın birbirlerinde açtıkları yaralar her bir darbede daha da derinleşmektedir.

Volkan'ın işlerine yatırım yapan Haldun bey, anlaşmayı bozdu. Asya ise bu işi Haldun beye şantaj yaparak halletmeye çalışır.

Volkan, Asya'ya annesinin de babası tarafından aldatıldığı için bilerek kaza yaptığını hatırlatır. Ailesinin şüpheli bir kazada öldüğünü söyleyen Volkan, annesinin o kazayı bilerek yaptığını söyler. Bu sözlerle kışkırtıp canını yaktığı Asya, Volkan'a tokat atar.

Velayet uğruna Asya'da kapanmayacak derin yaralar açan Volkan, çirkin yüzünü ortaya çıkarmaya kararlıdır. Volkan bu hamlelerin yanı sıra Oğlu Ali'yi kendi tarafına çekmeye çalışacak.

Öte yandan Volkan'ın Asya'nın yanında çalan Derin'in telefonunu 'Efendim aşkım?' diye açması izleyenler tarafından hayretle karşılandı.

SADAKATSİZ KONUSU

Doktor Asya (Cansu Dere),kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

SADAKATSİZ OYUNCULARI

Cansu Dere (Asya), Caner Cindoruk (Volkan), Melis Sezen (Derin), Burak Sergen (Haluk), Özge Özder (Derya), Eren Vurdem (Mert), Yeliz Kuvancı (Bahar), Olcay Yusufoğlu (Serap), Nazlı Bulum (Nil), Gözde Seda Altuner (Gönül), Emir Taro Tekin (Selçuk),Gözde Seda Altuner (Gönül), Emir Taro Tekin (Selçuk), Alp Akar (Ali)