26 Kasım 2020 Perşembe 10:11 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 10:11

Sadakatsiz 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun yanıtı dizinin izleyenleri tarafından araştırılıyor. Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz 8. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Volkan ve Asya'nın oğullarının velayetini almak için yaptıkları savaş bölüme damga vurdu. Velayet savaşında Ali kimi seçecek? İşte Sadakatsiz 9. bölüm fragmanı ve son bölüm özeti.

SADAKATSİZ 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D'de her çarşamba saat 20:00'de yayınlanan Sadakatsiz 9. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sadakatsiz 9. bölüm fragmanı yayınlandığında aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

SADAKATSİZ 9. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

SADAKATSİZ 8.BÖLÜM ÖZETİ

Sadakatsiz dizisinin yayınlanan son bölümünde; Asya'nın her şeyi göze alarak Volkanla yaşadığı velayet çekişmesi izleyenleri ekran başına kilitledi.

DERİN'DEN ASYA'YA İFTİRA!

Derin, Asya'nın evine gelerek onu kışkırtmaya çalışıyor. Ardından, Asya'nın onun öldürmeye kalktığını söyleyerek Volkan'ı dolduruşa getiriyor. Volkan, o hırsla soluğu Asya'nın yanında alıyor ve bundan sonra Ali'nin her şeyi öğreneceğini ve onu yanına alacağını söylüyor.

Volkan'ın bu davranışları karşısında güçlükle duran Asya ise ona karşı asla dik duruşundan ödün vermiyor.

ASYA'DAN VOLKAN'A KARŞI HAMLE!

Volkan'ın Asya'nın evine gidip hesap sorması sırasında Asya'nın bir tutam saç gösterip, oğlu Ali'yi öldürdüğü imasına bulunması üzerine kontrolden çıkan Volkan'ın Asya'ya darp girişiminde bulunması ve bunu Ali'nin görmesi sosyal medya'da çok konuşulan sahneler arasındaki yerini aldı.

Asya ve Volkan arasındaki köprüler tümüyle yıkılmıştır!

İkili arasındaki ipler gerildikçe, yalanlar da ortaya çıkmaya başlıyor. Asya, oğlunu kaybetme korkusu yaşıyor. Volkan da onu buradan vurmak için Ali'yi yanına çekecek hamleler yapıyor. Ancak, Ali'nin onu Derin'in evinde bulması olayları karma karışık hale getiriyor. Ali anne ve babasının arasında olanları anlamlandırmaya çalışırken olanlar oluyor... Asya, Ali'ye gerçekleri anlatmanın zamanı geldiğini düşünüyor ve onu alıp gidiyor. Peki bu konuşmalar Ali'yi nasıl etkileyecek? Volkan ve Asya arasındaki gerilim onu nasıl etkileyecek?

Sadakatsiz 8.bölüm izle!