09 Aralık 2020 Çarşamba 23:46 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 23:46

Sadakatsiz 9. bölümü izleyenleri yine ekran başına kilitledi. İlk yayınlandığı günden beri izlenme rekorları kıran dizi, ihanet yüzünden yıkılan bir yuvada yaşananları konu alıyor. Sadakatsiz 9. Bölümde; Yurt dışında olduğu için Oğlu Ali'yi 2 yıl boyunca görmeyen Volkan, Tekirdağ'a döndüğünde onun gönlünü kazanmaya çalışıyor. Öte yandan Derin'in bebeğinin büyüdüğü görülüyor. Volkan'ın Asya'yı özlediğini ima eden konuşması ise izleyenleri şaşkına uğrattı. Sadakatsiz 9.bölüm full izle Kanal D.

BBC Studios’un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Sadakatsiz dizisi 9 Aralık Çarşamba akşamı 9. bölümüyle ekrana geldi. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümü izleyiciyi ekran başına kilitledi. Yayınlanan son bölümde Volkan, Asya'yı oğlu Ali'den uzaklaştırmaya çalışır. Ali ise aslında her şeyin farkındadır. Sadakatsiz 8. bölüm full izle! Sadakatsiz 9. bölüm izle!

SADAKATSİZ 9. BÖLÜM İZLE KANAL D

Sadakatsiz dizisinin ekrana gelen 9. bölümünde; Asya ile Volkan’ın arasındaki savaş, herkesin hayatını değiştiren bir yıkımla sonuçlanır. Bundan sonra herkesin yazacak yeni bir hikayesi vardır, ancak önlerinde açılan sayfayı doldurmak kimse için kolay olmayacaktır.

Volkan ve Asya’yı bambaşka hayatlara savuran mücadele artık tamamen bitmiş midir? Yoksa baştan yazacakları hikaye, onları günün birinde yeniden aynı sayfada buluşturacak mıdır?

Oğlu Ali'yi 2 yıl boyunca görmeyen Volkan, Tekirdağ'a döndüğünde onun gönlünü kazanmaya çalışıyor. Öte yandan Derin'in bebeğinin büyüdüğü görülüyor.

Volkan'ın Asya'yı özlediğini ima eden konuşması ise izleyenleri şaşkına uğrattı. Dizinin bitmesinin ardından ise yeni bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. Peki Sadakatsiz 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sadakatsiz 9.bölümde; Asya, Volkan'ın 2 yıl sonra Tekirdağ'a geri döndüğünü gazeteden öğreniyor. Oğlu Ali ile 2 yıldır mutlu ve sakin bir yaşam süren Asya, Volkan'ın gelmesiyle yeniden endişeye kapılır.

Öte yandan Volkan, Asya'nın çalıştığı hastaneye giderek artık geri döndüğünü söyler. Asya ise onu gördüğüne hiç sevinmemekle birlikte, Volkan'a olan öfkesi hala dinmemiş olduğunu fark eder.

Volkan'ın kendisine yaklaşımına şaşıran Asya, eski kocasının yeni bir planı olduğunu düşünür.

Asya, eski kocasının kendisine yeniden yönelmesine ne tepki verecek?

SADAKATSİZ 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz dizisinin merakla beklenen 10. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanının hafta sonu yayınlanması bekleniyor.

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Sadakatsiz’in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz dizisinin geçen hafta yayınlanan 8. bölümünde; Volkan'ın Asya'ya oğlu Ali'yi elinden alacağını söylemesi sonrası Asya'nın zekice planı devreye girer.

Asya, her şeyi Ali'ye anlatıyor. Olayların artık önüne geçemeyen Asya, Ali'yi kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalıyor. Volkan, Ali'yi ondan alacağını ve Asya'nın yaptıklarını anlatacaklarını söylüyor. Asya, daha fazla zaman kaybetmek istemiyor ve Ali'yi okuldan aldığı gibi gidiyor. Onların peşine düşen Volkan, bir süre sonra izlerini kaybediyor.

Sonrasında Volkan'ı arayıp, konuşmak için eve çağıran Asya, aklını yitirmiş gibi davranıp, oğlunun bir tutam saçını Volkan'a gösterir, onu öldürdüğü imasında bulunması üzerine kontrolden çıkan Volkan, Asya'ya darp girişiminde bulunur.

Kafasını mutfak tezgahına çarpan Asya kanlar içinde yatarken Ali gelir ve annesinin o halini görünce babasından uzaklaşır. Asya'nın bu planı sonrasında yaşananlar önceki bölüm için sosyal medyada en çok konuşulan sahne olarak yerini aldı.

SADAKATSİZ OYUNCULARI

Sadakatsiz dizisinin oyuncuları arasında Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç, Bekir Hakan Uyanık ve Selin Aydınlıoğlu bulunuyor.