11 Aralık 2020 Cuma 12:13 - Güncelleme: 11 Aralık 2020 Cuma 12:13

Mucize Doktor 41. bölüm Perşembe akşamı FOX Tv'de ekrana geldi. Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu Mucize Doktor 41. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Yayınlanan son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Mucize Doktor 41. bölümde; Nazlı, baş asistan olabileceğini öğrenince çok sevinir. Öte yandan Nazlı Ali'nin bir ilişkisi olduğunu öğrenir ve yıkılır. İşte kaçıranlar için Mucize Doktor 41. bölüm full izleme linki.

MUCİZE DOKTOR 41. BÖLÜM İZLE

Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut ve Reha Özcan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi 41. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Mucize Doktor'un 17 Aralık Perşembe ekrana gelecek olan 42. yeni bölümünden ilk fragman da Fox TV tarafından yayınlandı.

MUCİZE DOKTOR 41. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

Mucize Doktor yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de FOX'ta!

MUCİZE DOKTOR 41. BÖLÜM ÖZETİ

Mucize Doktor 41. bölümde; Nazlı, baş asistan olabileceğini öğrenince çok sevinir. Öte yandan Nazlı Ali'nin bir ilişkisi olduğunu öğrenir ve yıkılır.

Tanju hoca, Ferman'a Ali'nin kendisini geçtiğini söyler. Tanju'nun 'Ali senin yerine günü kurtardı' sözleri Ferman'ı çileden çıkarır.



Sevilay olayı sosyal medyada bomba gibi patlar ve hem Tanju hem de hastane köşeye sıkışır. Durumu kurtarmak isteyen Tanju, Ferman’a zorlu bir vakayı alması için baskı yapar. Ama Ferman’ın başka planları vardır. Diğer tarafta Nazlı’yla ayrılığın boyutlarını yeni kavrayan Ali depresyondadır. Ama o da kendini Ferman’la tutuştukları garip bir cerrahi düellonun ortasında bulur.

MUCİZE DOKTOR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Aşk acısı çeken Nazlı, Ali’nin yeni bir eve taşındığını ve kendini tamamen vakalara verdiğini öğrenir ve unutulduğunu hisseder. Bu sırada Ali’nin bambaşka bir derdi vardır; o da tuhaf, yeni komşusu Ezo’dur ve Ali ondan son derece rahatsızdır. Diğer tarafta yeni cerrahi şefi Ferda ve Ferman kendilerini tekrar bir cerrahi düellonun ortasında bulurlar.

Bir vakanın Tanju’nun eski bir hastası olması işleri iyice karıştırır. Zaman süratle daralırken Nazlı, Ali’ye Ferman da Tanju’ya karşı doldukça dolar. Sonunda beklenen yüzleşmeler gerçekleşir. Ama bunların herkes için beklenmeyen sonuçları olacaktır.

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