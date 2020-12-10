10 Aralık 2020 Perşembe 23:45 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 23:45

Alev Alev 6. bölüm izleyenlerden tam not aldı. Kadınların hayatta kalma mücadelesini konu alan dizi, 3 ayrı kadının hayatlarını ve kadın olmanın zorluklarını anlatıyor. Alev Alev 6. bölümde; Rüya'nın babası Ömer'e gelerek ona kızı ile bir gelecekleri olmayacağını söyler. Öte yandan Ali'nin Tomris'in evinde şöför olarak işe başlaması Çiçek'i derinden sarsar. Alev Alev 6. bölüm izlemek isteyenler için Puhu Tv linki haberimizde yer alıyor.

Alev Alev 6. bölümü ile Show Tv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Alev Alev 6. bölümü izleme sayfasına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

ALEV ALEV 6. BÖLÜM İZLE (SHOW TV)

Alev Alev 6. Bölümde; Çelebi'nin zekice hamlesinin ardından Cemre bir yol ayrımına gelmiştir. Çelebi, "Gereğini yap!" diyerek Kenan'ı uyarır. Bu sözler üzerine Kenan'ın tedirgin hali dikkat çekti.

Ömer'in saldırıya uğraması korku dolu anlara sahne olurken, Ali'nin Tomris'in evinde işe başlaması Çiçek'i derinden sarsıyor.

Cemre ev ararken yardımına yine Ozan ve Ömer koşar, buldukları evin hali izleyenleri hayrete düşürse de Cemre, kendi evi olacağı için mutlu olmaya çalışır.

İskender'in Ömer'den alacağı intikam bu defa çok daha sert olur.

Rüya'nın babası Ömer'e gelerek ona gerçekleri hatırlatır. Rüya'nın kendisini kurtardığı için Ömeri kafasında kahramanlaştırdığını söyleyen Kenan Yıldırımlar, Rüya'ya istediği maddi olanakları sağlayamayacağını hatırlatarak Ömer'i can evinden vurur.

Ömer'in saldırıya uğramış olduğunu gören Ozan, Ömer'e karakolda ifade vermesi gerektiğini söylüyor ancak Ömer'in cevabı yapılanların hesabını sormak için harekete geçeceğini gösteriyor. Ozan ile Ömer, sarnıçtaki yangınla ilgili gerçekleri itiraf etmesi için Selim'i polise götürmeye çalışırken, Ali'nin Şimal sandığı Çiçek'i odasında bulduğu anlarda tansiyon giderek yükseliyor.

Bülent, Çiçek ile Tomris'in zayıf noktalarını bulmuş ve onlara şok olacakları bir sürpriz hazırlamıştır. Bülent'in şoför olarak Ali'yi eve getirmesi ise Çiçek'i şoke ediyor.

Rüya, Ozan ve Ömer, Cemre'nin destekçileri olarak Kayabeyli Ailesi'ne karşı güçlerini birleştirirken, Çelebi Rüya'yı hiç beklemediği yerden vurur.

Yedikule Mahallesi beklenmedik olaylara gebedir.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Zuhal Olcay, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ve Toprak Can Adıgüzel gibi isimlerin rol aldığı Alev Alev yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de Show TV'de!

Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Burcu Görgün Toptaş tarafından senaryosu kaleme alınan, Show TV'de yayımlanan Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Fransız yapımı Le Bazar de la Charite dizisinden uyarlanmıştır.

ALEV ALEV ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ozan'ın Cemre'ye söylediği sözlerin dikkat çektiği sahnede zor durumda kalan Cemre'nin mücadelesine nasıl devam edeceği merak konusu olurken, ikilinin konuşmaları yüzleri güldürdü.

Çelebi'ye savaş açan Cemre sesini daha fazla insana duyurabilmek için çabalamaktadır.

Ozan mücadelesinde Cemre'yi her zamanki gibi yalnız bırakmazken, Cemre'nin bir destekçisi daha vardır.

Kuzeni Rüya, Cemre ile arasını düzeltebilmek için her şeyi yapmaya niyetlidir.

Çelebi karısının cüreti karşısında tüm silahlarını çekerken, Cemre'yi adeta nefessiz bırakacak hamleler yapar. Çelebi'nin Güneş'i geri almasıyla çöken Cemre'yi Rüya teselli eder.

Öte yandan; İskender ve Ömer arasında ise adeta bir savaş patlak vermek üzeredir. Alev Alev'in 5. Bölümünde Ömer, İskender'in eğlenmeye gittiği eğlence mekanına yanına Ozan'ı da alarak gitti. Ömer tuvalette yakaladığı İskender'e Deli Dumrul hikayesinin cevabını anlattı.

Çiçek'in İskender'e attığı tokadın peşinden giden Bülent, Tomris'i günden güne daha fazla köşeye sıkıştırır.