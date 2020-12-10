10 Aralık 2020 Perşembe 12:15 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 12:15

Doğduğun Ev Kaderindir 23. bölüm Çarşamba akşamı Tv8 ekranlarında yayınlandı. Doğduğun Ev Kaderindir 23. bölümde hüzünlü anlar yaşandı. Dizinin son bölümünde Müjgan’ın kaybından çok etkilenen Zeynep bu sayede bambaşka bir davanın peşine düşmeye niyetlenir. Öte yandan Barış ve Nermin’in peşine düştükleri başka bir sır ortaya çıkar. Bunu öğrenen Zeynep derinden sarsılır ve büyük bir karar verir. Bu kararla Mehdi’nin de hayatı değişecektir. İşte kaçıranlar için Doğduğun Ev Kaderindir 23. son bölüm ful izleme linki

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 23. BÖLÜM FUL İZLE

Müjgan’ın acısı herkesin yüreğini kavurur. Yaşanan keder ve kayıpla tekrar birbirlerine kenetlenirler. Mehdi suçluluk duygusuyla dibe vururken Zeynep onun yanında olmak için aralarındaki sorunları görmezden gelir. Zeynep’e bir can simidi gibi sarılan Mehdi yine yanlış fikirlere kapılır.

Cemile acısıyla yüzleşmekte zorlanır. Nuh çaresizce hem Cemile’yi yalnız bırakmamaya hem de bir türlü rayına sokamadıkları işleri düzenlemeye çalışır. Mehdi’nin acısına sığınarak taşınmak için seçtiği ev ise herkesi şaşkınlığa uğratır.

Müjgan’ın kaybından çok etkilenen Zeynep bu sayede bambaşka bir davanın peşine düşmeye niyetlenir. Üstelik bu durum onu hiç beklemediği bir şekilde Barış ile karşı karşıya getirecektir.

Tüm bunlar yaşanırken Barış ve Nermin’in peşine düştükleri başka bir sır ortaya çıkar. Bunu öğrenen Zeynep derinden sarsılır ve büyük bir karar verir. Bu kararla sadece Zeynep’in değil Mehdi’nin de hayatı değişecektir.

Doğduğun Ev Kaderindir, OGM Pictures imzalı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı, Seray Şahiner, Defne Gürsoy ve Doruk Erengül'ün birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram dizisidir.

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