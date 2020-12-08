08 Aralık 2020 Salı 10:58 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 10:58

Çukur 106. bölümü izleyenlerin karşısına çıktı. Çukur 106. Bölümünde (4.sezon 14. bölüm) Yamaç'ı uyarmak için Çukur'a gelen Efsun hiç beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Yamaç abisi Selim'in öldüğünü Efsun'a söyleyip mesajını iletti. Yamaç Koçovalı, Erdenetlere karşı savaşını başlattı. Çukur 106. bölüm izlemek için aşağıdaki linklerden Show Tv ve Puhu Tv sayfalarına ulaşabilirsiniz. Çukur 106. bölüm full izle!

Çukur 106. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Çukur son bölüme (Çukur 4. Sezon 14. bölüm); Selim'in Yamaç'ın kucağında can verişi damga vurdu. Selim'in ölüm haberini Koçovalı evine adeta ateş düşürdü. Babasının acısına dayanamayan Akın, Yamaçla birlikte hemen saldırıya geçti. Çukur 106.bölümü izlemek isteyenler haberimizdeki Show Tv, Puhu Tv linkleri üzerinden ulaşabilirler.

ÇUKUR 106. BÖLÜM İZLE (PUHU TV)

Çukur 106. Bölümde; Yamaç'ı uyarmak için Çukur'a gelen Efsun hiç beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Yamaç abisi Selim'in öldüğünü Efsun'a söyleyip mesajını iletti. Yamaç Koçovalı, Erdenetlere karşı savaşını başlattı.

Çağatay’ın kurduğu tuzakla Koçovalılar’a büyük bir ateş düşecek ve Selim, Yamaç’ın kucağında son nefesini verir. Selim'in ölüm haberini Koçovalı evine adeta ateş düşürür.

Babası Selim'i kaybeden Akın hastane önünde büyük acı yaşadı. Cumali amcasına babasını soran ve sinirlerine hakim olamayan Akın gözyaşlarını tutamadı.

Oğlunun ölümü karşısında güçlü kalmayı deneyen Sultan ve Koçovalı ailesi acısını içlerinde yaşadı.

Yamaç ve Cumali son görevlerini yerine getirip Selim'e veda için hazırlandılar. Çukur halkı Selim'in tabutunu omuzlarda taşıyarak götürdü.

Koçovalı ailesi Selim’in ölümüyle derinden sarsılırken Akın, babasının acısıyla saldırıya geçti.

Çukur 4. Sezon 14. Bölümünde (106. Bölüm); Çağatay Erdenet'in Selim'i öldürmesinin ardından Yamaç intikam ateşiyle savaşını başlattı! Erdenetlere ait fabrikaları Cengiz'in gözü önünde havaya uçuran Yamaç tekrar Çukur'un gücünü gösterdi!

Koçovalılar kaybettikleri oğullarının yasını tutarken Çukur onları yalnız bırakmayacak ve Selim’in cenazesinde duygu yüklü anlar yaşandı. Cenaze sonrasında evde olan Koçovalı ailesi acısını birlikte yaşadı. Selim'in sazını alan Yamaç türkü söylemeye başlarken Sultan ve Akın gizlediği acıyı daha fazla tutamadı...

Çukur 106. Bölümde; Selim'in yokuluğunun acısını yaşayan Cumali yaşadığı anları tekrar hatırladı. Kahraman ile Yamaç'ın birlikte masaya geldiği sahnede Koçovalı ailesinin mutlu tablosu tekrar canlandı. Cumali'nin duygu dolu anları izleyenleri derinden etkiledi.

Ogeday’ın geri dönmesi ile bir anda elindeki büyük kozu kaybeden Çağatay ise kendisini Cengiz’in hedef tahtasında bulacak, işleri lehine çevirmenin yollarını arayacaktır.

Koçovalı ailesi Selim’in kaybıyla yüzleşmeye çalışırken abisinin intikamını almaya yemin eden Yamaç, Cengiz’e hiç beklemediği bir darbe indirecek. Yamaç, işe Cengiz'in fabrikalarını patlamakla başladı.

Çukur yeni bölümüyle Pazartesi akşamı 20.00'de Show TV'de!

İDRİS BABA YENİDEN ÇUKUR'DAYDI!

Usta oyuncu Ercan Kesal, 2. sezon sonunda veda ettiği Çukur'da sürpriz bir sahneyle yeniden yer alacak. Ercan Kesal, dizide bu kez konuk oyuncu olarak yer aldı.

Çukur'da İdris Koçovalı rolünde olan oyuncu Ercan Kesal "Çukur" dizisine konuk oyuncu olarak flashback sahnesinde rol aldı.

GENCO ÖZAK, KULKAN ERDENET KARAKTERİYLE ÇUKUR'A DAHİL OLUYOR

Genco Özak, ekranların sevilen dizisi Çukur'a Kulkan Erdenet karakteriyle dahil oluyor. Genç oyuncu daha önce Söz dizisinde Kopuk – Selim Hayroviç olarak rol almıştı. Genco Özak daha önce Güvercin dizisinde Ökkeş karakterini canlandırdı.

Çukur Kulkan Erdenet (Genco Özak) kimdir? Genco Özak kaç yaşında ve nereli?

Çukur 4. Sezon 13. Bölümünde (105. Bölüm); Cumali, Ogeday'ı öldürdüğünü söyleyerek Çağatay'dan tapuları istedi. Çağatay tapuları kendisine değil kardeşine vereceğini, çünkü tapular karşılığında Cumali'nin de ölmesi gerektiğini anlattı.

Cumali’yi büyük bir çıkmaza sokan Çağatay, Cengiz ve Ogeday’a büyük bir darbe indirmek üzereyken Yamaç’ın oyununa gelir

Yamaç ve Cumali İdris’in ölümü üzerine ilk defa gerçek bir yüzleşme yaşadı. Yamaç, Cumali’nin Çağatay’a kaptırdığı tapuları öğrendiğinde harekete geçip sürpriz bir isimle iş birliği yapma kararı aldı.

Büyük bir kararın eşiğinde olan Selim, tüm dengeleri değiştirecek bir yola girmek üzereyken herkesi şok edecek bir sürprizle karşılaştı.

Cemil ile birlikte İstanbul'dan ayrılmaya karar veren Selim, Karaca'ya bu planını anlattı. Karaca babasının gideceğini öğrenmesiyle büyük üzüntü yaşadı.

Süreyya'nın Çağatay'daki tapulara ulaşmasını istediği Seren akıllıca bir plan ile anahtarın kalıbını çıkardı.

Yamaç'ın eve gelmesiyle tekrar bir araya gelen Koçovalı Kardeşler, eski günlerdeki gibi zaman geçirdiler.

Cumali'yi kurtardıktan sonra eve doğru giden Selim yolda konvoydan ayrıldı. Cemil'i bir depoda ağır şekilde dayak yemiş olarak bulan Selim karşısında Çağatay'ı buldu. Silahını bırakan Selim'i yere seren darbe ise birlikte uzaklara gitmeyi hayal ettiği Cemil'den geldi.