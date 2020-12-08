08 Aralık 2020 Salı 00:30 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 00:30

Yasak Elma 88. bölümü ile FOX TV ekranlarında yayınlandı. Dizi kadrosunda büyük değişiklik yaşanan Yasak Elma 88. bölümde; Yıldız, Şahika ve Ender'e gelen 'Ne yaptığınızı biliyorum' yazılı mesaj üçünü de şok edecektir. Ender, Şahika ve Yıldız’ın büyük sırrını biri daha biliyor. Bu sırrı afişe etmek isteyen kişiyi bulmak için 3'ü yeniden bir araya gelmek zorunda kalacaktır. Peki yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte kaçıranlar için Yasak Elma 88.Bölüm Full İzleme linki ve Yasak Elma son bölüm özeti.

Yasak Elma 88. bölümüyle FOX Tv ekranlarında izleyici ile buluştu. Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar ve Gülenay'ın yer aldığı Yasak Elma 88.bölümde; Yıldız, Çağatay’ın gözünde kendini aklamaya çalışırken, bir yandan da Hasan Ali’yle oğlunun arasını düzeltmeye çabalar. Aksiyonun hız kesmediği dizi Yasak Elma 88.bölümü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirler.

YASAK ELMA 88. BÖLÜM FULL İZLE

Yasak Elma 88. bölümde; Ender, Yıldız ve Şahika’nın yolları istememelerine rağmen yeniden kesişmiştir.

Yıldız, Çağatay’dan beklediği ilgiyi bulamamanın hayal kırıklığı içindedir. Çağatay ise Yıldız'a 'Senin ciddi bir ilişki istediğini sanıyordum' der. Yıldız ise 'Ama ben onu seninle istiyordum, herkesle değil ki...' cevabını verir. Bu duygusal konuşma sonrası Çağatay ve Yıldız birbirlerine 1 adım daha yakınlaşırlar.

Şahika, Mert’i kendi yanına çekemeyeceğini anlayarak onu şirketten uzaklaştırmanın yolunu bulur. Mert'e iftira atar. Mert ise soluğu Ender'in yanında alır. Çünkü ona bir tek Ender yardım edebilir.

YASAK ELMA DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Çağatay'a olan ilgisini iyiden iyiye belli etmeye başlamıştır. Çağatay'ın ciddi bir ilişki istememesi Yıldız'ın geri adım atmasına neden olur.

Türlü bahanelerle Çağatay'ın kapısını çalarak ona ilgi duyduğunu açıkça belli eder. Çağatay'ın annesi Feride, Yıldız’ı ilk gördüğü andan itibaren sevmemiştir ve oğlunu bu konuda doldurur. Çağatay’ın ciddi bir ilişki istememesi Yıldız’ın geri adım atmasına sebep olur.

Şahika, Mert ile birlikte bir plan yaparak Hasan Ali Kuyucu'yu yakın markajına almaya çalışır. Hasan ise "Bir gün gelecek bu şirkette ne Şahika hanım kalacak ne de Ender." sözleriyle aslında onlara güvenmediğini açıkça belli ediyor.

Öte yandan Şahika, Yıldız ve Ender'e gelen gizli mesaj onları alt üst edecektir.