Sadakatsiz 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Volkan yeniden Asya'nın peşinde...

07 Aralık 2020 Pazartesi 15:54 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 15:54

Çarşamba akşamları izleyicisini ekran başına kilitleyen Sadakatsiz dizisinin 9. yeni bölümünden 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlandığı ilk günden beri konusuyla dikkat çeken dizi, eşini aldatan bir adamı ve ailesini soktuğu durumu konu alıyor. Sadakatsiz 9. Bölüm 2. fragmanında Asya'nın evinin önüne gelen Volkan, arada bir onu rüyasında gördüğünü söylüyor. Oğlundan ayrı geçirdiği zamanların acısını çıkarmak istediğini söyleyen Volkan'ın yeni bir planı mı var? İşte Sadakatsiz 9. bölüm 2. fragmanı

SADAKATSİZ 9. BÖLÜM FRAGMANI







SADAKATSİZ 9. BÖLÜM 2. FRAGMANI







BBC Studios’un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Sadakatsiz dizisi 9 Aralık Çarşamba akşamı 9. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz, her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

SADAKATSİZ ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sadakatsiz dizisinin geçen hafta yayınlanan 8. bölümünde; Volkan'ın Asya'ya oğlu Ali'yi elinden alacağını söylemesi sonrası Asya'nın zekice planı devreye girer.

Asya, her şeyi Ali'ye anlatıyor. Olayların artık önüne geçemeyen Asya, Ali'yi kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalıyor. Volkan, Ali'yi ondan alacağını ve Asya'nın yaptıklarını anlatacaklarını söylüyor. Asya, daha fazla zaman kaybetmek istemiyor ve Ali'yi okuldan aldığı gibi gidiyor. Onların peşine düşen Volkan, bir süre sonra izlerini kaybediyor.

Sonrasında Volkan'ı arayıp, konuşmak için eve çağıran Asya, aklını yitirmiş gibi davranıp, oğlunun bir tutam saçını Volkan'a gösterir, onu öldürdüğü imasında bulunması üzerine kontrolden çıkan Volkan, Asya'ya darp girişiminde bulunur.

Kafasını mutfak tezgahına çarpan Asya kanlar içinde yatarken Ali gelir ve annesinin o halini görünce babasından uzaklaşır. Asya'nın bu planı sonrasında yaşananlar önceki bölüm için sosyal medyada en çok konuşulan sahne olarak yerini aldı.