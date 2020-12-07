07 Aralık 2020 Pazartesi 23:31 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 23:31

Sefirin Kızı 31. bölümüyle Star Tv ekranlarında izleyici ile buluştu. Sefirin Kızı Son bölümde; Nare Sancar'dan ayrılıyor. Yüzüğünü Sancar'a geri veren Nare'nin düğün arefesi bu yaptığına karşılık Sancar ne tepki verecek? Sefirin Kızı 31. bölümü Puhu Tv'den veya Star Tv'den izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirler. Sefirin Kızı 31. bölüm full izle!

Sefirin Kızı 31. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Sefirin Kızı son bölümüyle pazartesi akşamı ekrana geldi. Sefirin Kızı 31. bölümde Sefirin Kızı 31. bölümde; Aylardır Akın’ın cesedini bulmaya ve Sancar’ı hapse attırmaya çalışan Gediz, Sancar’ın kurduğu oyun yüzünden, o cesedin ortaya çıkmasını engellemek zorundadır. Ama Sahra ve Kahraman engelini aşması gerekiyordur... Sefirin Kızı 31.bölüm full izle Puhu Tv!

SEFİRİN KIZI 31.BÖLÜM FULL İZLE STAR TV

SEFİRİN KIZI 31. BÖLÜM ÖZETİ

Sefirin Kızı 31. bölümde; Aylardır Akın’ın cesedini bulmaya ve Sancar’ı hapse attırmaya çalışan Gediz, Sancar’ın kurduğu oyun yüzünden, o cesedin ortaya çıkmasını engellemek zorundadır. Ama aşması gereken iki engel vardır; Sahra ve Kahraman.

Nare ile aralarındaki uçurumun giderek açıldığını gören Sancar, Nare’ye bir sürpriz hazırlar. İkisi hayatlarında ilk defa birlikte yemeğe çıkarlar ve anlaşmayı denerler. Sancar ve Nare, o yemekten mutlu ayrılacaklar mı?

Düğünlerine bir gün kala Nare gerçekten mutlu mu yoksa hep yaptığı gibi mutluluk oyunu mu oynuyor?

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Sefirin kızı son bölümde; Kahraman, Sahra’nın işlediği Loki cinayetini üstlenir. Nare’yi polis çağırmaması için de, Menekşe ile Loki’nin ilişkilerini açıklar.

Sancar bebeğinin babasının sorgulanmaması için cinayeti ört bas eder. Bir de üstüne Loki’nin babasına kan parası ödeyince Nare çileden çıkar.

Hayatları boyunca kavuşmak için bekleyen Sancar ve Nare, kavuştuklarını sandıkları an kültür farklılıklarıyla yüzleşmişlerdir. Namus belası, can kısası, kan parası, nişan bohçası, gelin hamamı...

Nice sevdalıyı ayıran ayrı dünyalar gerçeği, Nare’nin de üzerine kabus gibi çökmüştür.