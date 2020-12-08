7 Aralık 2020 Reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sıralamasında kim birinci oldu?

08 Aralık 2020 Salı 09:43 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 09:43

Pazartesi akşamı yayınlanan Show Tv'de Çukur, Fox Tv'de Yasaka Elma, Star Tv'de Sefirin Kızı, TRT 1'de ise Uyanış Büyük Selçuklu ve MasterChef Türkiye dizi ve programların arasından hangilerinin daha fazla izlendiği reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Reytinglerde Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki, Pazartesi reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve program birinci oldu? İşte 7 Aralık 2020 reyting sonuçları…

7 Aralık Pazartesi akşamı yayınlanan programların reyting sonuçları açıklanıyor. Pazartesi akşamı Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış Büyük Selçuklu, Yasak Elma ve MasterChef Türkiye gibi yapımlar seyirci karşısına çıktı. Reyting sonuçlarına göre her gün, bir gün öncesinin en çok izlenen programı belli oluyor.

Pazartesi akşamı izleyiciler, Show Tv'de Çukur, Fox Tv'de Yasaka Elma, TRT 1'de ise Uyanış Büyük Selçuklu dizisini seyretti.

7 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

7 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Reyting sonuçları saat 10.00 ile 10.30 arasında açıklanıyor. Dün akşam yayınlanan yapımlar arasında Star Tv'de Sefirin Kızı, Show Tv'de Çukur, Fox Tv'de Yasaka Elma, TRT 1'de Uyanış Büyük Selçuklu, Tv8'de ise MasterChef yer aldı.

Geçen hafta Pazartesi reyting sıralaması şu şekildeydi;

Total'de birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci Sırada Yasak Elma, üçüncü sırada Çukur yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

İşte 30 Kasım 2020 reyting sonuçları:

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 YASAK ELMA FOX

3 CUKUR SHOW TV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 ESRA EROL'DA ATV

6 SEFIRIN KIZI STAR TV

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 MASTERCHEF TURKIYE TV8

10 YASAK ELMA (OZET) FOX

AB İLK 10 PROGRAM

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 YASAK ELMA FOX

4 CUKUR SHOW TV

5 MASTERCHEF TURKIYE TV8

6 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

7 SEFIRIN KIZI STAR TV

8 YASAK ELMA (OZET) FOX

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV