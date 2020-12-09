09 Aralık 2020 Çarşamba 10:41 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 10:41

Masumlar Apartmanı 13. bölüm izleyicisiyle buluştu. Salı akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Masumlar Apartmanı 13. bölümüyle TRT1 ekranlarında yayınlandı. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan dizide psikolojik rahatsızlıkları olan kardeşlerin yaşadıkları anlatılıyor. Son bölümde; Gülben, Esat takıntısını yaşadıklarından sonra Safiye'ye verdiği söz neticesinde biraz olsun yenmiştir fakat bu kez hiç olmadık birine gönlünü kaptıracaktır. İşte kaçıranlar için Masumlar Apartmanı 13. bölüm full izleme linki

MASUMLAR APARTMANI 13. BÖLÜM İZLE (TRT1)

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı, 12. yeni bölümüyle 1 Aralık Salı akşamı TRT 1'de ekrana geldi. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümüne Gülben'in yaptıkları damga vurdu.

Karakola düşen Gülben hayatının en korkulu gecesini yaşamaktadır. Gülben’i polise Esra’nın şikayet ettiğini düşünen İnci ona hesap sormaya gider ancak şaşırtıcı bir yanıt alır. Han'ın kendi kardeşine ders vermek için attığı bu adım ailesini şoke eder. Babasının kendisine söyledikleri Han'da farkındalığa yol açacaktır.

Gülben yaşadıklarının etkisiyle herkesi büyük bir tehlikeye atar ve çöp daireyi ateşe verir.

Çöp evi yakmak isteyen Gülben alevlerin artmasıyla evde mahsur kaldı ve dumandan bayıldı. Karşı otelden yangını gören Naci ise imdada yetişir.

Safiye köşe bucak kaçmaya çalışsa da Naci kendini hatırlatmaya kararlıdır. Tıpkı çocukken yaptığı gibi camına güvercin çizen Naci, Safiye'nin posta kutusuna bir şey koymuştur.

Sürekli ölmüş annesi ile konuşan ve kafasında onu bir türlü yok edemeyen Safiye, Naci'den uzak durabilecek midir?

Öte yandan Derenoğlu ailesinin yakınında dolanan Naci, Han’ın radarına takılır. Ancak aileden hiç beklenmedik bir kişinin daha dikkatini çekecektir.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye’nin ilk ve tek aşkı Naci yıllar sonra kapısına gelmiş, kanlı canlı karşısında durmaktadır.

Ancak annesi Hasibe’nin gölgesi Safiye’ye rahat vermez, Naci’den uzak durması gerektiğini hatırlatır. Safiye yeniden alevlenmeye başlayan duygularını her zamanki gibi bastırmaya karar verir.

Han’ın içinde bulunduğu çıkmazlar çoğaldıkça ona destek olmaya çalışan İnci’yle aralarındaki bağ kuvvetlenir.

Han Gülben’in Esat’a olan takıntısı yüzünden ciddi önlemler almaya karar verir. Gülben evdeki bu yeni kurallar içinde sıkışıp kalır. Onun için kurulan hapishaneden çıkmanın yollarını arar.

Ev ahalisinin gözü üzerinde oldukça bu hiç kolay olmayacaktır. Son anda imdadına İnci yetişir, Gülben çıkış biletini bulur. Ancak yaptığı planın neye mal olacağının farkında değildir.

Gülben İnci sayesinde dışarı çıkmanın planlarını yapmıştır.

Öte yandan Güben'in Esat'a olan duyguları başına bela olacak boyuta gelmiştir.

Sokakta Naci'ye tinerciler saldırır. Naci'nin yardımına ise Han koşacaktır. Bu durum, kardeşiyle Naci arasında ne olup bittiğini merak eden Safiye'yi iyice işkillendirecektir.

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